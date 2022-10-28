ياسمين صبري في مرمى الانتقادات.. لهذا السبب

لطالما كانت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، محط إعجاب الكثيرين بأزيائها وإطلالاتها اللافتة، لكن يبدو أن آخرتها لم تكن كذلك، بل إنها أثارت بعض الانتقادات حولها.

وفي التفاصيل، أطلت النجمة المصرية على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز "فاشن تراست أريبيا" (Fashion Trust Arabia)، المُنعقد في قطر، مرتديةً فستاناً ناعماً باللون اللبني الباستيل، ومزيناً بحزام عريض على الخصر باللون الفضي، وهو اللون ذاته الذي زين طرفي الكمين، من توقيع دار الأزياء الإيطالية الفاخرة "دولتشي آند غابانا".

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وانقسم الجمهور حول تلك الإطلالة، فبينما رأى البعض أن إطلالتها ملكية، رأى آخرون أن اختيارها لم يكن لافتاً، إذ أشاروا إلى أن الفستان كان عادياً جداً لمثل هذا الحدث، حيث بدا الفستان ذا طرازٍ قديم، وأن التاج أعطاها إيحاءً غريباً وطفولياً بعض الشيء، إذ بدت كأنها الأميرة "ياسمين" في فيلم "علاء الدين"، معربين عن صدمتهم بذلك الاختيار.





وفي حين انتقد البعض شكل الإطلالة ككل، لأن الطريقة التي تم بها إغلاق فتحة الصدر لم تكن صحيحة، انتقد آخرون اختيار النجمة المصرية ارتداء فستانٍ من تصميم إيطالي، وهي تشارك في حدثٍ يدعم المصممين العرب، معتبرين أنه كان يتوجب على نجمةٍ مثلها أن ترتدي فستاناً من أحد المصممين العرب.