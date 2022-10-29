بلقيس بعد عمليات أصالة التجميلية: مين الحكيم؟ (فيديو)

أعربت الفنانة بلقيس عن حماسها وتشوقها، لحضور الجزء الأول من برنامج المواهب "سعودي ايدول"، الذي سيبدأ عرضه في شهر تشرين الثاني المقبل.

وقالت بلقيس خلال لقائها ضمن برنامج " mbc Trending ": "اعتقد أن الناس متشوقة لترى شخصيات الفنانتين الكبيرتين أصالة وأحلام".

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وأضافت: "الجمهور مشتاق لرؤية الفنان ماجد المهندس، إضافةً للفنان أصيل أبو بكر"، واصفةً إياهم "بالتوليفة الخطيرة"، وتابعت: "منتظرين لنشاهد ما سيفعلوه".

وعن رأيها بالفنانة السورية أصالة بعد إجرائها عمليات التجميل، قالت بلقيس: "بتجنن أصالة صايرة كتير حلوة كانت حلوة وصارت أحلى ومبينة أصغر"، وسألتها بطريقة عفوية: "مين الحكيم يا أصالة؟".

بلقيس تعبر عن حماسها لــ



Saudi Idol#MBCTRENDING#MBC4

يعرض على #Shahid بلا اشتراكhttps://t.co/CG0W4mqHbk pic.twitter.com/f1tHBBLogW — MBC Trending (@MBCTrending) October 24, 2022



كما كشفت بلقيس عن تفاصيل مشاركتها في أغنية كأس العالم، وتحدثت عن أجواء الكواليس مع الفنانة رحمة رياض. كما كشفت بلقيس عن تفاصيل مشاركتها في أغنية كأس العالم، وتحدثت عن أجواء الكواليس مع الفنانة رحمة رياض.

حيث قالت: "الأغنية بشكل عام تسلط الضوء على المرأة وقوتها"، وتابعت: "ردود الأفعال كانت فوق الخيال الحمد لله".

وأضافت بلقيس حول كواليس تواجدها مع رحمة رياض: "كان هناك تفاهم مع جميع الفنانات.. لكن أنا ورحمة نعرف بعضنا جيداً.. وهي إنسانة قريبة جداً على قلبي.. وأنا أحب نجاحاتها وطريقة تطوير نفسها وأفرح لها من كل قلبي".

وعن إمكانية وجود تعاون بينهما، قالت بلقيس: "هناك نقاشات بيننا حول الأمر.. لكننا لم نتفق بعد على الأغنية وقصة الفيديو كليب"، وأضافت: "إذا بدنا نعمل شي لازم يكون قوي كتير بالوطن العربي".