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فنون ومشاهير

محمود عبد المغني يضع نيللي كريم في ورطة!

Lebanon 24
29-10-2022 | 05:00
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بعدما أعلن الفنان محمود عبد المغني اعتذاره عن عدم المشاركة في مسلسل "عملة نادرة" والذي تخوض من خلاله النجمة نيللي كريم السباق الدرامي الرمضاني المقبل، متمنياً لفريق العمل كل التوفيق والنجاح، وجد صنّاع العمل أنفسهم في ورطة التعاقد مع نجم آخر بعد أن بدأ معظم النجوم تصوير أعمالهم الرمضانية، حيث يحتاج المسلسل الى فنان يجيد التحدث باللهجة الصعيدية، وهو ما يُعدّ صعباً في الوقت الحالي.
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وبدأ المخرج ماندو العدل في البحث عن بديل لمحمود عبد المغني لكي يباشر تصوير المسلسل الذي انضم إليه أخيراً عدد كبير من النجوم، بينهم السوري جمال سليمان وكمال أبو رية.

وتخضع نيللي كريم في الوقت الحالي لتدريبات مكثفة لإتقان الدور وإجادة التحدّث باللهجة الصعيدية، وتعد هذه المرة الأولى التي تقدّم فيها نيللي عملاً درامياً صعيدياً.

وتتلقى نيللي كريم حالياً تدريبات لغوية مكثفة من أجل تعلّم اللهجة الصعيدية على يد أحد مصحّحي اللهجة، حيث إنها المرة الأولى التي تقدّم فيها دور امرأة صعيدية.
المصدر: لها
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