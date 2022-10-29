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فنون ومشاهير

ظهرت التجاعيد على وجهها: هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بتغير ملامحها في الرياض.. ومتابعون: "كبرت"! (صور وفيديو)

Lebanon 24
29-10-2022 | 02:32
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أحيت الفنانة هيفا وهبي مساء أمس الجمعة حفلا غنائيا ضمن حفلات موسم الرياض.

 

واختارت هيفا ان تطل على الجمهور السعودي بجمبسوت أسود براق أظهر رشاقتها.

 

وانتشرت عدة فيديوهات لهيفا من الحفل. وقد ظهرت في أحد الفيديوهات مع المدير التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي.

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وكشف هذا الظهور عن تجاعيد في وجه هيفا وعدم نضارة بشرتها كما تطل على جمهورها دائما، وهو ما استغربه رواد السوشيل ميديا.

 
 
 
 

وقد علق بعض المتابعين بالقول: "هي دي الحقيقة من غير فوتوشوب، مين يصدق أنه هذا تعبير أيقونة الجمال؟". وعلق آخر: "كانت جميلة، لعبت بوجهها عمليات تجميل"، واستنكر آخر في تعليق ساخر: "كنت حاسس أنهم مش هيجيبوا هيفا الأصلية". واعتبر كثيرون ان هيفا كبرت في العمر وبدأ هذا الأمر يظهر عليها.

المصدر: "رصد" لبنان 24

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