"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)

ضجة واسعة أثارتها خبيرة التجميل ومقدمة البرامج جويل ماردينيان وزوجها كمال قدورة بتصريحاتهم الجريئة عن حياتهما الشخصية ومشاكلهما الزوجية خلال استصافتهما في برنامج . ABtalks

وتحدث كمال عن حادثة خاصة حصلت بينهما وسرد التفاصيل قائلاً: "كنا نستحم سوياً وفجأة اقتربت مني جويل واقترحت علي أن نذهب لطبيب متخصص في العلاقات الزوجية، وهذا الأمر أزعجني".

وأضاف: "عاقبتها حينها لمدة 3 أسابيع ولم أتحدث معها ولا مرة لأن المكان والوقت لم يكونا مناسبين لهذا الحديث".

بدورها أكدت جويل خلال الحلقة أن زوجها شخص غير عاطفي ولا يستطيع التعبير عن مشاعره، إذ لا يكترث للأمور العميقة والعاطفية التي تمنحه إياها، إلّا أنه أبدى العكس مُشيرا إلى أنه شخص عاطفي لكنه لا يظهر ذلك لمن حوله.

وعن أكثر جملة آلمتها من زوجها، كشفت جويل أنها "ما بقى حأعملها"، دون الكشف عن تفاصيل الواقعة، ولكنها اوضحت أنه رغم وعوده لها أنه لن يعاود تكرار شيء ما عاد وارتكب الخطأ نفسه، وعلى مدار الـ11 عاما كان يعيد هذه الجملة على مسامعها لكن دون تغيير.

ليردّ كمال مؤكدا أنه "لا يوجد علاقة زوجية مثالية وقد يرتكب المرء العديد من الأخطاء، ولكن أساس علاقتنا متين وقوي، لكن مع مرور الوقت يبدأ المرء بالسير في منعطف آخر، ويقدم على أفعال خاطئة".

(لها)