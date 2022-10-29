ارقام خيالية.. اليكم قائمة الممثلين الأعلى أجراً في العالم

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يمتلئ العالم بالعديد من الممثلين الموهوبين، لكن ليسوا كلهم من النجوم القادرين على جذب الجمهور لشراء تذاكر السينما، أو الاشتراك في المنصات المدفوعة لمتابعة أفلامهم.ويحصل عدد من الممثلين على أجور مرتفعة، بناءً على شهرتهم، وقدرتهم على اجتذاب الجمهور وبريق نجوميتهم، وبالمقام الأخير تأتي موهبتهم التمثيلية، لأن الموهبة وحدها لا تكفي لصناعة فيلم جماهيري يحقق الإيرادات.توم كروزيتربع توم كروز على قائمة الأكثر ربحاً للمال خلال عام 2022، حيث حصل على 100 مليون دولار كأجر وأرباح عن إيرادات فيلم "Top Gun Maverick"، الذي تجاوزت إيراداته في شباك التذاكر المليار دولار.واللافت أن فيلم "Top Gun Maverick" هو جزء ثانٍ للفيلم الذي صنع شهرة توم كروز كممثل قبل 36 عاماً، هو فيلم الأكشن "Top Gun"، لكن رغم تقدم العمر، فقد استطاع الحفاظ على نجاحه.ويل سميثقد يعتقد البعض أن ويل سميث خسر كثيراً بعد صفعة كريس روك، في حفل إعلان جوائز الأوسكار، التي شهدت كذلك تتويج سميث بجائزة أفضل ممثل. لكن ذلك لم يمنع ويل سميث من الحصول على 35 مليون دولار كأجر عن فيلم "Emancipation"، الذي سيتم عرضه قبل نهاية عام 2022، عبر إحدى المنصات الإلكترونية.ليوناردو دي كابريويعود ليوناردو دي كابريو للتعاون مع المخرج العبقري مارتين سكورسيزي في فيلم "Killers of the Flower Moon"، الذي سيتم عرضه في صيف 2023.وإلى جانب سعادة ليوناردو دي كابريو بالتعاون مع مارتن سكورسيزي، بالتأكيد سيكون ممتناً لحصوله على 30 مليون دولار كأجر لمشاركته في الفيلم.براد بيتنجاح فيلم توم كروز "Top Gun: Maverick" شجع براد بيت على قبول المشاركة مع نفس صناع الفيلم، في مشروع جديد عن سباقات "الفورمولا 1" للسيارات، ولم يتم تحديد اسم العمل حتى الآن.يشارك توم كروز في إنتاج الفيلم، ويحصل براد بيت على أجر 30 مليون دولار، ويتم عرض الفيلم عبر إحدى منصات المشاهدة الإلكترونية.دوين جونسونحصل دوين جونسون على أجر مبدئي قيمته 22.5 مليون دولار عن بطولة فيلم "Black Adam"، الذي بدأ عرضه في السينمات حول العالم.إلا أن هذا المبلغ يمثل الأجر الأساسي الذي يحصل عليه دوين جونسون عن الفيلم، لكنه سوف يحصل على مبالغ إضافية مرتبطة بمشاركته في الدعاية للفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب نسبة من إيرادات "Black Adam" في شباك التذاكر، ما قد يجعله يتخطى مكاسب توم كروز، في حال تحقيق الفيلم لنجاح كبير.