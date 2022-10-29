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فنون ومشاهير
مفاجأة يكشفها نقيب الفنانين عن حالة شيرين.. هذا ما فعلته
Lebanon 24
29-10-2022
|
06:15
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لا تزال أخبار الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تستقطب اهتمام محبيها وجمهورها إثر الأزمة التي تمر بها.
وفي الجديد، كشف نقيب المهن الموسيقية، الفنان مصطفى كامل، آخر تطورات حالتها الصحية. وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب إن شيرين في حالة استشفاء حالياً، ومدير أعمالها ميمي فؤاد هو من يطمئنه دائماً عليها.
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"اتكلمت بالتلفون"
كما أضاف أن ميمي تحدث مع شيرين شخصياً في مكالمة هاتفية استغرقت دقيقة واحدة فقط. إلا أنه لفت إلى أنها سألت فيها عنه، وطلبت من مدير أعمالها أن يرسل له باقة ورد كتهنئة. وأردف: "وصل ليا أغلى بوكيه ورد خلال الفترة الأخيرة، أنا بشكرها، وبقول لها يا رب تقومي بألف سلامة ونقابلك كلنا بالورود".
فيما توجه بالشكر للفنانين الذين دعموا شيرين، على رأسهم أنغام التي احتوت أسرتها بشكل كبير، ووقفت إلى جانبها، مشدداً على أنها تقوم بدور إنساني غير عادي، بالإضافة إلى غادة عبد الرازق.
علاج من الإدمان
يذكر أن أسرة شيرين كانت فجرت مفاجأة من العيار الثقيل مؤخراً، معلنة إدخالها إلى المستشفى من أجل العلاج من الإدمان وتعاطي المخدرات.
فيما استغاث شقيقها ووالدتها بالجميع لإنقاذها من طليقها حسام حبيب والمنتجة سارة الطباخ، مؤكدين أنهما يحرضانها على تعاطي المخدرات.
وكانت صاحبة "آه يا ليل" تعرضت لأزمات متتالية منذ طلاقها قبل أشهر، بعد زواج استمر من نيسان 2018 وحتى كانون الاول 2021.
المصدر: العربية
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