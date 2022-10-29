شاهدوا.. تفاصيل تشوه وجه النجمة الشهيرة بعدما كانت أجمل الجميلات (فيديو)

تعرضت الفنانة المصرية وفاء سالم بطلة الفيلم الشهير "النمر الأسود" لمضاعفات خطيرة لجراحة تجميل، شوهت ملامح وجهها البريء وكادت تصيب المخ وقرنية العين بالصديد، بعدما تم حقن وجهها بطريقة خاطئة.
جراحة تجميل وراء الكارثة
وقالت وفاء سالم في مقابلة مع عمرو أديب، إنها خضعت لجراحة تجميل منذ فترة، ولكنها عانت من مضاعفات الحقن الخاطئ لوجهها. كما أضافت "عملولي خيوط والخيوط عملتلي تلفيات، واتعملي حقن غلط في وشي، وبعض أصدقائي صارحوني بوجود تشوه في وجهي".
ابتزاز أطباء التجميل
وأشارت إلى أنها تعرضت للابتزاز من أطباء التجميل.
جراحة إنقاذ
من جهته، نشر طبيب التجميل سمير غرابة فيديو عبر صفحته على موقع فيسبوك للفنانة وفاء سالم قبل دقائق من خضوعها لجراحة إنقاذ، صحح فيه أخطاء الجراحات التجميلية السابقة، وظهر وجهها يعاني من تشوهات واضحة في الجانب الأيسر.
يشار إلى أن صاحبة الوجه البريء في السينما المصرية اسمها الحقيقي وفاء عبد السلام رحال ( 1964)، ولدت في مدينة حلب، درست الفلسفة في الجامعة، ثم سافرت للعاصمة المصرية القاهرة للالتحاق بالمعهد العالي للسينما، والتقت هناك المخرج عاطف سالم الذي رشحها لبطولة فيلم "النمر الأسود" أمام الفنان أحمد زكي.
من بعدها قدمت عدة أفلام سينمائية، منها (باب شرق، ابتسامة في عيون حزينة، الزواج والصيف)، لكنها كرست جهدها أكثر للدراما التلفزيونية، ومن أبرز أعمالها التلفزيونية (هارون الرشيد، القضاء في الإسلام، الدالي، ملكة في المنفى).