شاهدوا.. تفاصيل تشوه وجه النجمة الشهيرة بعدما كانت أجمل الجميلات (فيديو)

تعرضت الفنانة المصرية وفاء سالم بطلة الفيلم الشهير "النمر الأسود" لمضاعفات خطيرة لجراحة تجميل، شوهت ملامح وجهها البريء وكادت تصيب المخ وقرنية العين بالصديد، بعدما تم حقن وجهها بطريقة خاطئة.

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جراحة تجميل وراء الكارثة

وقالت وفاء سالم في مقابلة مع عمرو أديب، إنها خضعت لجراحة تجميل منذ فترة، ولكنها عانت من مضاعفات الحقن الخاطئ لوجهها. كما أضافت "عملولي خيوط والخيوط عملتلي تلفيات، واتعملي حقن غلط في وشي، وبعض أصدقائي صارحوني بوجود تشوه في وجهي".



ابتزاز أطباء التجميل

وأشارت إلى أنها تعرضت للابتزاز من أطباء التجميل.



جراحة إنقاذ

من جهته، نشر طبيب التجميل سمير غرابة فيديو عبر صفحته على موقع فيسبوك للفنانة وفاء سالم قبل دقائق من خضوعها لجراحة إنقاذ، صحح فيه أخطاء الجراحات التجميلية السابقة، وظهر وجهها يعاني من تشوهات واضحة في الجانب الأيسر.



جراحة تجميل وراء الكارثةوقالت وفاء سالم في مقابلة مع عمرو أديب، إنها خضعت لجراحة تجميل منذ فترة، ولكنها عانت من مضاعفات الحقن الخاطئ لوجهها. كما أضافت "عملولي خيوط والخيوط عملتلي تلفيات، واتعملي حقن غلط في وشي، وبعض أصدقائي صارحوني بوجود تشوه في وجهي".ابتزاز أطباء التجميلوأشارت إلى أنها تعرضت للابتزاز من أطباء التجميل.جراحة إنقاذمن جهته، نشر طبيب التجميل سمير غرابة فيديو عبر صفحته على موقع فيسبوك للفنانة وفاء سالم قبل دقائق من خضوعها لجراحة إنقاذ، صحح فيه أخطاء الجراحات التجميلية السابقة، وظهر وجهها يعاني من تشوهات واضحة في الجانب الأيسر.

تلفيات وتشوهات في وجه الفنانة وفاء سالم بسبب عملية تجميل غير ناجحة.. الفنانة وفاء سالم تكشف تفاصيل هامة



تقدر تشوف الحلقه كامله على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/LayFZOKEEy #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/jnkJXFKaTy — الحكاية (@Elhekayashow) October 28, 2022

يشار إلى أن صاحبة الوجه البريء في السينما المصرية اسمها الحقيقي وفاء عبد السلام رحال ( 1964)، ولدت في مدينة حلب، درست الفلسفة في الجامعة، ثم سافرت للعاصمة المصرية القاهرة للالتحاق بالمعهد العالي للسينما، والتقت هناك المخرج عاطف سالم الذي رشحها لبطولة فيلم "النمر الأسود" أمام الفنان أحمد زكي.