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فنون ومشاهير

مشاهير حصلوا على شهادة الدكتوراه.. تعرفوا إليهم

Lebanon 24
29-10-2022 | 17:00
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تتسبب ضغوط الشهرة المبكرة في إهمال عدد من المشاهير دراستهم، وبعضهم ينهي تعليمه قبل التخرج في المدرسة الثانوية. 

وعلى النقيض، حرص عدد من المشاهير على استكمال دراستهم الجامعية وما بعدها، للحصول على شهادة الدكتوراه في أحد التخصصات العلمية. 
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بيل كوسبي 
نجم الكوميديا الأميركي خاض مشواراً حافلاً كممثل، ومقدم عروض كوميدية على المسارح. 

ورغم انشغاله بتصوير أعماله، وجولات الحفلات الكوميدية، فقد حصل بيل كوسبي على شهادة الدكتوراه في التعليم من جامعة ماساتشوستس في أمهرست. 


آرثر كونان دويل 
سير آرثر كونان دويل، هو مؤلف ومبتكر شخصية "شيرلوك هولمز"، المحقق الشهير الذي يحل أصعب الجرائم. 

وحصل كونان على شهادة الدكتوراه في الطب، بعد انتهائه من الدراسة بجامعة إدنبره في بريطانيا. 

 

برايان ماي 
أسطورة موسيقى الروك البريطاني، وعازف الجيتار ومغني فرقة "Queen" الشهيرة، التي حققت نجاحات مبهرة في السبعينيات والثمانينيات، لم يكن مجرد موسيقي بارع. 

اهتم برايان بدراسته العلمية، وحصل على شهادة الدكتوراه في علوم الفيزياء الفلكية من كلية لندن الإمبراطورية، وأصبح من علماء الفلك إلى جانب كونه أيقونة موسيقية. 


شاكيل أونيل 
أسطورة كرة السلة الأميركية المعتزل يهوى الدراسة والعلم، وتجربة الأنشطة المختلفة. 

ويحمل شاكيل أونيل شهادة الدكتوراه في علوم التربية من جامعة باري. 

 
إيهاب توفيق 
المطرب الشهير حرص، وسط انشغاله بالحفلات وتسجيل الألبومات الناجحة، على الاهتمام بمشواره الدراسي. 

وفي عام 2002، حصل إيهاب توفيق على شهادة الدكتوراه في أساليب الغناء العربي، من كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان. 


مجدي كامل 
نجم التلفزيون، مجدي كامل، هو أحدث الحاصلين على شهادة الدكتوراه الجامعية في أحد العلوم. 

ونجح كامل في الحصول الدكتوراه في أسس تدريب الممثل، لتطوير عنصر الإيقاع للأداء التمثيلي في العرض المسرحي من أكاديمية الفنون. 
المصدر: زهرة
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