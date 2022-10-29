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فنون ومشاهير

اعلامية في الـ "أو.تي.في" تخسر والدها.. وهذا ما كتبته

Lebanon 24
29-10-2022 | 17:00
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غيّب الموت اليوم المهندس غسان جورج غانم والد الاعلامية في قناة الـOTV اسبيرانس غانم.
يصلى لراحة نفسه عند الثانية من بعد ظهر الأحد في كنيسة مار ساسين في بيت مري ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة في البرامية قضاء صيدا.
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وكتبت غانم عبر حسابها على موقع فايسبوك: كنت عطول خايفة من هيدا النهار لأنو عارفة قلبي رح يحترق . الله يرحمك يا بيي. المسيح قام.



فنون ومشاهير

تعازي ووفيات

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