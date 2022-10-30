إليسا تُغنّي لشيرين عبدالوهاب وتدعمها بهاشتاغ كلنا شيرين (فيديو)

أحيت النجمة إليسا حفلاً غنائياً ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، وأشعلت الأجواء على مسرح محمد عبده بمنطقة أرينا بوليفارد رياض سيتي، وشهد الحفل حضور جماهيري واسع، وخطفت الأنظار بإطلالتها.



وبدأت إليسا حفلها بأغنية "على حس حكايتنا"، وبطريقتها دعمت صديقتها شيرين عبدالوهاب على المسرح في أزمتها الأخيرة وغنت أغنيتها "مشاعر" وسط هتافات شديدة وتأثر من الجمهور، وطلبت من الجمهور أن يدعم شيرين ويغني معها، تداول رواد تويتر مقطع الفيديو الذي غنت فيه وعبروا عن سعادتهم بهذا الدعم تحت هاشتاغ كلنا شيرين.

Advertisement