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فنون ومشاهير
إليسا تُغنّي لشيرين عبدالوهاب وتدعمها بهاشتاغ كلنا شيرين (فيديو)
Lebanon 24
30-10-2022
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أحيت النجمة إليسا حفلاً غنائياً ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، وأشعلت الأجواء على مسرح محمد عبده بمنطقة أرينا بوليفارد رياض سيتي، وشهد الحفل حضور جماهيري واسع، وخطفت الأنظار بإطلالتها.
وبدأت إليسا حفلها بأغنية "على حس حكايتنا"، وبطريقتها دعمت صديقتها شيرين عبدالوهاب على المسرح في أزمتها الأخيرة وغنت أغنيتها "مشاعر" وسط هتافات شديدة وتأثر من الجمهور، وطلبت من الجمهور أن يدعم شيرين ويغني معها، تداول رواد تويتر مقطع الفيديو الذي غنت فيه وعبروا عن سعادتهم بهذا الدعم تحت هاشتاغ كلنا شيرين.
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لكنها فوجئت بجمهورها وصناع الحفل يحتفلون بعيد ميلادها على المسرح، وغنوا بها "عيد ميلاد سعيد إليسا" ووجهت الشكر للجميع قائلة: "شو حلو احتفل بعيد ميلادي معكم".
وقدمت إليسا خلال الحفل باقة من أجمل وأشهر أغانيها وتفاعل معها الجمهور مُرددين الكلمات وسط أجواء سيطرت عليها المشاعر والتأثر مع ملكة الإحساس، "عكس اللي شايفينها، أنا وبس، كرمالك، بتمون، وغيرهم.
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