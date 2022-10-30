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فنون ومشاهير

رسالة مطوّلة من سلاف فواخرجي لشيرين عبد الوهاب: ننتظرك لأننا نحبك!

Lebanon 24
30-10-2022 | 03:00
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دعمت الممثلة السورية سلاف فواخرجي، الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على طريقتها الخاصة، إذ وجهت لها رسالة مطوّلة، عبرت فيها عن حبها الكبير لها.

وفي التفاصيل، كتبت سلاف في منشور على حسابها عبر فيسبوك، رسالة مطوّلة لـ شيرين، قالت فيها: " عندما قدمت شخصية اسمهان أكثر مالفت نظري وما حاولت التأكيد عليه في فهمي وأدائي للشخصية هو كيف أجسد شخصية هذه الإنسانة اسمهان الفنانة الكبيرة المشهورة صاحبة الصوت السماوي والطلة الأميرية"، مضيفة: "كيف سنتحدى المعتاد والمتعارف عليه أن المشهور لا بد أن يكون ملاكاً منزهاً خالياً من العيوب، ليس بشراً كباقي البشر.. وللأسف هكذا قدمت بعض الاعمال الفنية لبعض الشخصيات المشهورة بل وحتى العديد من الشخصيات التاريخية، وكان هذا تغييب للحقيقة ووصاية على شخصيات عرفناها وأحببناها ومحاولة فرضها كما نريد نحن وكما يجب أن تكون للعيان، وليست كما هي وكأن لنا الحق في تجريدها من انسانيتها".
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وتابعت: "الفنان انسان، وقد يعلو فنه بازدياد انسانيته وكلما رقت مشاعره زادت تعاسته.. بالضرورة انه يمرض، يتألم، يخاف، يقلق، يتعب، يكبر، يبكي، ويخفي ما يخفي خوفاً، نعم خوفا.. فليس لمخلوق أن يعلم حقيقة مخلوق آخر، أوليس هو الله الذي يعلم مافي الصدور؟".

واردفت: "لسنا بصدد القول إن شيرين عبدالوهاب أخطأت أم لم تخطئ، ولايحق لنا هذا في الأساس، فمن نحن؟ كل ما يمكننا قوله إننا نحب شيرين كما هي، نحب صوتها وفنها وصدقها وعذوبتها وضحكتها، ونحبها بأخطائها، بعقلها وجنونها وبحبها وضعفها وسوء اختيارها، ربما نحبها لأننا جميعا مثلها، وربما نحن من جعلها يكذب ويخفي ما بها".

وختمت سلاف فواخرجي رسالتها بالقول: "شيرين الحبيبة، ننتظرك لأننا نحبك، ونقف مع عائلتك وكلنا عائلتك، لم نلتق إلا مرة واحدة ولكن العناق كان طويلا".
 
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