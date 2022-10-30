الأمير هاري يقلق العائلة المالكة بمذكراته: "تتضمن معلومات خاصة"

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تعيش العائلة البريطانية المالكة في حالة قلق، بعد الإعلان عن إطلاق كتاب الأمير هاري الجديد الذي يحمل اسم Spare، في كانون الثاني المقبل.وأفاد تقرير صحفي على موقع "دايلي ميل" البريطانية أن العائلة المالكة متخوفة للغاية من كتاب الأمير هاري الجديد، وما سيتضمنه من معلومات خاصة، لا سيما وأنه تم تحذيرهم بأن الأمير هاري إنتقد الكثير من الأشياء والأشخاص في النظام الملكي البريطاني.إلى ذلك، أكد دار "بنغوين راندوم" للنشر، أنها ستنشر مذكرات الأمير هاري في العاشر من كانون الثاني، لافتاً إلى أنه يسرد "بصدق رحلته من الصدمة إلى التعافي".واشارت الدار إلى أن الكتاب سيكون "مليئًا بالبصيرة والإشراق، واستبطان الذات والحكمة المكتسبة بشق الأنفس عن السلطان الأبدي للحب على الحزن".اما الغلاف فسيكون عبارة عن صورة لـ هاري ينظر مباشرة إلى الكاميرا، بالإضافة إلى اسمه وعنوان المذكرات، وسينشر الكتاب في 15 لغة، منها الإسبانية والفرنسية والصينية،والنسخ الإنكليزية ستتوافر في المملكة المتحدة وإيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا والهند وجنوب إفريقيا وكندا وسيبلغ سعره 32.43 دولارا في بريطانيا، وستصدر نسخة صوتية يقرأها المؤلف.هذا وأكدت دار النشر أن هاري سيدعم الجمعيات الخيرية البريطانية بتبرعات من عائدات الكتاب.