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فنون ومشاهير

هل دخل عادل إمام في غيبوبة؟

Lebanon 24
30-10-2022 | 12:00
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نفى نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي الشائعة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتي أكدت وفاة الفنان عادل إمام عقب إصابته بغيبوبة ونقله بصورة عاجلة إلى مستشفى خاص.

وأكد زكي أن عادل إمام بخير، ولم يتم نقله إلى المستشفى من الأساس ورفض أشرف توضيح حقيقة عودة عادل إمام لعالم التمثيل ببطولة فيلم "الواد وأبوه" بمشاركة ابنه محمد إمام ومن إخراج ابنه رامي إمام.
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الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أشار في تصريح خاص لـ"سيدتي" إلى أن عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أي أمراض خطيرة، وأبدى دهشته من عودة شائعات الوفاة، رغم أن المخرج رامي إمام تحدث باستفاضة مؤخراً عن الوضع الصحي لوالده ورغبة الأخير في البقاء أطول وقت ممكن برفقة أحفاده
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