24
o
بيروت
22
o
طرابلس
11
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
13
o
بعلبك
11
o
بشري
24
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
هل دخل عادل إمام في غيبوبة؟
Lebanon 24
30-10-2022
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفى نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي الشائعة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتي أكدت وفاة الفنان عادل إمام عقب إصابته بغيبوبة ونقله بصورة عاجلة إلى مستشفى خاص.
وأكد زكي أن عادل إمام بخير، ولم يتم نقله إلى المستشفى من الأساس ورفض أشرف توضيح حقيقة عودة عادل إمام لعالم التمثيل ببطولة فيلم "الواد وأبوه" بمشاركة ابنه محمد إمام ومن إخراج ابنه رامي إمام.
Advertisement
الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أشار في تصريح خاص لـ"سيدتي" إلى أن عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أي أمراض خطيرة، وأبدى دهشته من عودة شائعات الوفاة، رغم أن المخرج رامي إمام تحدث باستفاضة مؤخراً عن الوضع الصحي لوالده ورغبة الأخير في البقاء أطول وقت ممكن برفقة أحفاده
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو ينتشر بقوّة بعد مغادرة عون قصر بعبدا.. ما هو وما حقيقته؟
Lebanon 24
فيديو ينتشر بقوّة بعد مغادرة عون قصر بعبدا.. ما هو وما حقيقته؟
12:33 | 2022-10-30
30/10/2022 12:33:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكالٌ يهزّ برجا ويُوقع 7 جرحى.. التوتر كبير وفيديو يرصد المشهد!
Lebanon 24
إشكالٌ يهزّ برجا ويُوقع 7 جرحى.. التوتر كبير وفيديو يرصد المشهد!
13:14 | 2022-10-30
30/10/2022 01:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يخرج من بعبدا ويترك وراءه "خراب"
Lebanon 24
عون يخرج من بعبدا ويترك وراءه "خراب"
08:30 | 2022-10-30
30/10/2022 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
10:45 | 2022-10-30
30/10/2022 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتأثر بحالة عدم إستقرار... إليكم موعد وصول الأمطار الغزيرة والعواصف الرعديّة!
Lebanon 24
لبنان يتأثر بحالة عدم إستقرار... إليكم موعد وصول الأمطار الغزيرة والعواصف الرعديّة!
09:31 | 2022-10-30
30/10/2022 09:31:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:00 | 2022-10-30
بعد صورتها التي أثارت جدلاً كبيراً فيفي عبده تُدافع عن هيفا وهبي... ماذا قالت؟ (فيديو)
10:33 | 2022-10-30
ملكة جمال لبنان السابقة تلفت الأنظار بالمايوه الأسود في دبي... والجمهور يُعلّق: "ما فيه بجمالك" (صور)
09:28 | 2022-10-30
بعد شائعات وفاتها.. محامي شيرين يكشف حالتها الصحية
09:00 | 2022-10-30
نادين الراسي تُوجّه رسالة للرئيس عون: "يا ريت اكتشفت أبكر انو القصر حبس من حجار مش بيت الشعب"
06:00 | 2022-10-30
الأمير هاري يقلق العائلة المالكة بمذكراته: "تتضمن معلومات خاصة"
03:00 | 2022-10-30
رسالة مطوّلة من سلاف فواخرجي لشيرين عبد الوهاب: ننتظرك لأننا نحبك!
فيديو
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
09:00 | 2022-10-29
30/10/2022 22:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
05:39 | 2022-10-29
30/10/2022 22:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
Lebanon 24
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
10:30 | 2022-10-26
30/10/2022 22:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact