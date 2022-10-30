بعد شائعات وفاتها.. محامي شيرين يكشف حالتها الصحية

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نفى ياسر قنطوش، محامي النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، الشائعة المتداولة عبر وسائل التواصل حول وفاتها، مؤكدًا بأنها بصحة جيدة، وتشهد تحسنا ملحوظا.وأكد قنطوش أنه لا صحة مطلقا لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وفاتها أو تراجع حالتها الصحية، بل ما زالت تتلقى العلاج في المستشفى بصورة طبيعية وانتظام.وسادت حالة من القلق بين محبي النجمة المصرية التي تعيش حالة نفسية وصحية سيئة، بعدما تصدر هاشتاغ "شيرين الى رحمة الله" التريند عبر موقع "تويتر".وتفاعل عدد كبير من المغردين مع الهاشتاغ؛ ما خلق جدلا واسعا حول حالة شيرين عبد الوهاب التي تتصدر الأخبار والتقارير الإعلامية، بسبب الأزمة الصّحية التي تعرضت لها في الأيام الماضية.من جهة أخرى، أصدر محامي الفنانة شيرين، بيانا صحفيا، نفى من خلاله مغادرتها مصر للعلاج في ألمانيا، وأكد أن ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح وطالب الجميع بتحري الدقة فيما يتم تداوله حول النجمة المصرية.