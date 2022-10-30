ما حقيقة وفاة "الزعيم"؟

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بعد تداول أخبار عن وفاة الممثل القدير عادل إمام، نفى مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الممثل أشرف زكي، في تصريح لصحيفة "اليوم السابع"، الأنباء المتداولة خلال الساعات الأخيرة حول وفاة "الزعيم" عادل إمام، حيث وصف "زكي" تلك الأنباء بالكاذبة.وانشغل العالم مرّة جديدة بخبر وفاة عادل إمام، إلا أنّ شائعة أمس تزامنت مع حضور ابنه، المخرج رامي إمام فى عزاء المحامى فريد الديب المقام فى دار مناسبات عمر مكرم فى التحرير.