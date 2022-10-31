حمو بيكا يدعم هيفاء وهبي: "مهما بتكبري بتحلوي"

تصدر اسم الفنانة هيفاء وهبي التريند عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب ظهور علامات على وجهها، أشار رواد مواقع التواصل إلى أنها ملامح التقدم في السن، ما جعلها تتعرض للتنمر.



ومن بين الفنانين الذين حرصوا على دعم هيفاء وهبي، مغني المهرجانات حمو بيكا، الذي نشر صورة تجمعه بهيفاء وهبي عبر حسابه الرسمي على " فيسبوك" إحدى حفلاتها التي أحيتها في الساحل الشمالي بموسم الصيف الماضي، وعلق قائلًا: "مهما بتكبري بتحلوي.. في عنيا أنا شايفك مزة".

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وسبق ودافعت هيفاء وهبي عن حمو بيكا في أكثر من تصريح تلفزيوني، حيث أكدت أنه يتمتع بشعبية كبير، وطالبته في تصريحاتها بعدم التركيز مع الهجوم الذي يتعرض له.