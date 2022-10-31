هذا ما فعلته أنغام مع أسرة شيرين... ولمن أرسلت الأخيرة "بوكيه ورد"؟

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وجه نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل الشكر للفنانة أنغام على دورها الإنساني في أزمة شيرين عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، على قناة mbc مصر.وقال مصطفى: "أنغام محتوية أسرة شيرين بشكل كبير، بالإضافة إلى الفنانة غادة عبدالرازق، وغيرهما من الفنانين الذين يقومون بدور إنساني وداعم للمطربة شيرين".وكشف أن شيرين عبدالوهاب ردت على مدير أعمالها ميمي فؤاد من خلال الهاتف، وطلبت منه أن يرسل لي بوكيه ورد.وتحدث عن تطورات حالتها الصحية قائلا: "شيرين في حالة استشفاء وتمر بحالة جيدة، ونتمنى عودتها"، موجهاً رسالة لها: "أنتي وردتنا وربنا يقومك بألف سلامة وتقابلك النقابة والشعب المصري والعربي بالورود".وفي سياق متصل، أصدر المستشار ياسر قنطوش بيانا صحافياً خلال الأيام الماضية أكد فيه أن موكلته الفنانة شيرين عبد الوهاب مازالت تتلقى العلاج اللازم لها داخل مصر ولن تسافر لخارج البلاد بعد الأخبار التي ترددت مؤخراً عن مغادرتها الى بلد أوروبي.