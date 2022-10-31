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الأمير ويليام وكيت ميدلتون أكثر أفراد العائلة المالكة شهرة في بريطانيا

Lebanon 24
31-10-2022 | 17:00
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شهدت الآونة الأخيرة تغيرات جذرية في العائلة المالكة البريطانية بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية في الثامن من أيلول الماضي. إذ أصبح تشارلز هو الملك الفعلي للبلاد بمجرد وفاة والدته، وأصبح الزوجان كيت ميدلتون والأمير ويليام، أمير وأميرة ويلز.
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علاوة على ذلك، ارتفعت شعبية الملك تشارلز منذ أن تولى العرش، لكن ابنه الأمير ويليام ثم زوجته كيت ميدلتون لا يزالان أكثر الشخصيات المفضلة في العائلة للأمة، وفقاً لاستطلاع للرأي. 
فقد كشفت The Mail on Sunday أن أمير وأميرة ويلز قد تصدرا الاستطلاع الذي تطلب من 1095 بالغاً بريطانياً تقييم رأيهم في كبار أعضاء العائلة المالكة. 
وجاءت النتيجة أن 69% من المستطلعين وجدوا الأمير ويليام مفضلاً، بينما جاءت زوجته كيت في المرتبة الثانية بنسبة 67%، وفي المرتبة الثالثة كانت الأميرة الملكية آن، بحصولها على نسبة 64% من إجمالي عدد المصوتين. ارتفعت مؤشرات الملك "تشارلز" بزيادة قدرها 11 مقارنة بآخر مرة أُجرى فيها الاستطلاع في آذار، حيث جاء الملك "تشارلز" في المرتبة الرابعة بنسبة 54%.

وعلى الرغم من النسبة الضئيلة التي حصل عليها الأمير "هاري"، حيث جاء ترتيبه في المرتبة الخامسة، إلا أن شعبيته نمت مقارنة بآخر مرة أُجرى فيها الاستطلاع في آذار، على الرغم من الانتقادات العامة التي يوجهها وزوجته لأفراد العائلة المالكة الآخرين في مقابلات رفيعة المستوى من مقرهما الجديد في أميركا. شهد "هاري"، الذي سينشر سيرته الذاتية بعنوان Spare في كانون الأول، زيادة قدرها 11% منذ آذار الماضي، حيث صنفه 41% من البريطانيين على أنه مفضل، بينما صنفه ثلث البريطانيين بأنه غير مفضل. تلته زوجته "ميغان ماركل"، التي جاءت بنسبة 32%. لا يزال الأمير "أندرو" يحتل المرتبة الأخيرة، بنسبة 13% فقط، والذي تم إبعاده عن الحياة العامة وتجريده من ألقابه العسكرية.
المصدر: سيدتي
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