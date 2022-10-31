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فنون ومشاهير

بأجواء مميزة.. ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد ابنها "ديف" وظهور نادر لزوجها داني متري (فيديو)

Lebanon 24
31-10-2022 | 03:42
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احتفلت الفنانة ميريام فارس برفقة زوجها داني متري، بعيد ميلاد ابنهما "ديف" الذي أتم السنة الثانية من عمره.

 

وظهرت ميريام وهي تستمتع بوقتها برفقة زوجها وابنيهما جايدن وديف خلال تواجدهم في المكان الذي خصص للاحتفال.

 

وعلقت ميريام على الفيديو الذي نشرته على حسابها على "انستغرام" بالقول: "الله ما يحرمني من هالضحكة يلي بتعطيني كل سعادة الدنيا. ينعاد عليك يا حبيبي بأيام حلوة".

 

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A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)


 
 

وتفاعل المتابعون مع الصور والفيديو الذي نشرته ميريام، متمنين العمر المديد لـ"ديف" الذي يعتبر نسخة مصغرة عنها حسب تعليقاتهم.

 

وأضاف متابع آخر: "كم جميل أن نراها تركض وتلهو مع طفلها الذي يبدو سعيدا وهو يحتفل بعيد ميلاده".

 

وأعربوا عن سعادتهم برؤية العائلة مجتمعة؛ ما ينفي كل الشائعات التي انتشرت أخيرا حول انفصال ميريام عن زوجها، معلقين بالقول: "الله يحمي العيلة الحلوة ويبعد عنها كل شر".

 

وحاول بعضهم ممازحة ميريام التي تلجأ دوما إلى إخفاء ملامح زوجها، إذ علقوا بالقول: "صرنا نعرف زوجك صار عندو بداية صلع (شعر خفيف في الجهة الخلفية للرأس).

(فوشيا)

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