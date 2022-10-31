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فنون ومشاهير

كفيلم هوليوودي .. فنان لبناني "يسرق" ثيابا من محل ألبسة في الدكوانة وفيديو يوثق ما فعل

Lebanon 24
31-10-2022 | 04:37
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انتشر فيديو بكثرة في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي يرصد أحد الفنانين وهو يقدم على سرقة ثيابا بقيمة 280 دولارا وفق إدعاء صاحب المحل.

 

وفي التفاصيل الذي رواها صاحب المحل، حضر أحد المغنين إلى منطقة الدكوانة ودخل إلى محل Fashion zone لبيع الألبسة وقام باختيار ثيابا جديدة واستغلّ الزحمة داخل المحل وانشغال الموظفين ولاذ بالفرار على متن دراجة ناريّة من دون أن يدفع الفاتورة تاركاً وراءَهُ ثيابه القديمة التي قام باستبدالها.

 

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A post shared by Fashion Zone | Men's (@fashionzoneleb_)


 
 

وبعد محاولة الإتصال به على رقمه الخاص راح يهدّد "بإحراق الضيعة بما فيها" وتوجيه التهديد بالقتل والشتائم لصاحب المحلّ.

 

وتواصل صاحب المحل مع وكيله القانوني وزوده بالفيديو والتسجيلات الصوتية، حيث باشر الأخير باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المرتكب لإنزال أشد العقوبات به.

(رادار سكوب)

المصدر: رادار سكوب
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