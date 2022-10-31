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فنون ومشاهير

"أنا فخور بابني لؤي"... راغب علامة: أنا رجل وطني وجيوش إلكترونية تُهاجمني!

Lebanon 24
31-10-2022 | 09:00
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أعرب الفنان راغب علامة عن "استيائه" من سياسيين لبنانيين، وقال إن "جيوشا إلكترونية تابعة لهم تلاحق صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي منذ سنوات".

ورغم ذلك، قال علامة: "مواقفهم خارج اهتماماتي ولا يعنيني ما يقولونه على صفحات التواصل، فهم بالأساس يعملون عند جهات سياسية معينة، ويشوّشون على كل من يخالفهم الرأي".
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وتابع: "يلاحقوننا إلكترونيا لأننا نتكلم كمواطنين وندافع عن الإنسانية والحق والعدل، في وقت هم يحكمون من خلال حسابات وهمية لتشويه الحقائق وتوجيه البوصلة إلى مكان آخر من خلال أسلوب التنمر".

وقال: "نحن نتكلم عن مصلحة وطن وأنا رجل وطني، وأريد للبنان أن يكون أحلى الأوطان في العالم".

وأكد علامة أن "الجيوش الإلكترونية ليست جديدة"، لافتا إلى أن "مصدر الهجوم بعض السياسيين الذين يرفضون أن نلقي الضوء على وجه لبنان الحضاري والجميل".

وقال علامة إنه يقيم حاليا بين بيروت ودبي، خصوصا أن ابنيه خالد ولؤي يقيمان في الإمارات، معربا عن فخره بحلول لؤي في المرتبة الأولى بإحدى جامعات الولايات المتحدة في اختصاص تصميم المجوهرات.

وأضاف: "خالد يقيم أيضا في دبي التي أسس فيها شركة أعمال تعنى بشؤون غذاء الرياضيين".

 
 
(سكاي نيوز)
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