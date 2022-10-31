مفاجئة.. مايان السيد بفستان زفاف ما القصة؟ (صورة)

فاجأت الفنانة المصرية الشابة مايان السيد، جمهورها بصور ترتدي فيها فستان الزفاف.



وضمن الدعاية لفيلمها الجديد "هاشتاج جوّزني"، المقرر طرحه بدور العرض المصرية بداية من يوم 3 تشرين الثاني المقبل، نشرت الشركة المنتجة الصور وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتقدم مايان السيد في الفيلم شخصية "لي لي"، فتاة تقع في قصة حب مثيرة مع فارس، ويجسد دوره الفنان المصري الشاب أمير المصري، بأول بطولة مطلقة للنجمين.





وعبّرت مايان عن سعادتها بالمشاركة في الفيلم، مؤكدة أنها المرة الأولى التي ترتدي فيها فستان زفاف حقيقي.





وقالت: "دوري في الفيلم يجمع بين الكوميديا والرومانسية، وأجواء الفيلم كلها كانت لذيذة وضحك، وآخر يوم تضايقت لانتهاء التصوير". وعبّرت مايان عن سعادتها بالمشاركة في الفيلم، مؤكدة أنها المرة الأولى التي ترتدي فيها فستان زفاف حقيقي.وقالت: "دوري في الفيلم يجمع بين الكوميديا والرومانسية، وأجواء الفيلم كلها كانت لذيذة وضحك، وآخر يوم تضايقت لانتهاء التصوير".



الفيلم من إخراج عصام نصار، ويشارك في البطولة أمير المصري، مايان السيد، بيومي فؤاد، صابرين، الفنانة الاستعراضية دينا، إسلام إبراهيم، وريهام الشنواني، وعدد من النجوم.