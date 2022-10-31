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فنون ومشاهير
استدعاء زياد برجي وأحمد ماضي الى التحقيق!
Lebanon 24
31-10-2022
|
09:00
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استدعى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية كل من الفنان زياد برجي والشاعر أحمد ماضي للتحقيق يوم الخميس المقبل بالشكوى المقدّمة من الفنانة إليسا بواسطة وكيلها المحامي مارك حبقة.
وسيتم التحقيق معهما على خلفية التهم الموجهة إليهما والمتعلقة بالمزاحمة الاحتيالية وانتهاك الحقوق المكلية الفنية لأغنية "أنا وبس" والتي صدرت عن الفنانة إليسا في وقت سابق ليعيد كل من برجي وماضي بإصدارها بعنوان "وبطير" بعد خلافات شخصية لهما معها.
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المصدر:
الوكالة الوطنية
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