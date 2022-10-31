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فنون ومشاهير

وفاة ممثل كوري شهير خلال حادث تدافع الهالوين في كوريا (صور)

Lebanon 24
31-10-2022 | 12:00
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توفي الممثل الكوري الجنوبي، لي جي هان، خلال حادث التدافع الذي وقع العاصمة الكورية الجنوبية سيئول وأسفر عن مقتل 154 شخصا، ليلة الاحتفال بعيد الهالوين يوم السبت الماضي.
 
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شاهد.. وفاة ممثل كوري شهير خلال حادث تدافع الهالوين في سيئول


وقالت شركة 935 للتربية، الراعية لجدولة الممثل الشاب البالغ من العمر 24 عاما من العمر، اليوم الاثنين، إنه توفي أثناء كارثة إيتوان، حيث كان متواجدا في المكان خلال الاحتفالات.

وأضافت في بيان: "أصبح نجم عائلتنا الغالي، الممثل لي جي هان، نجما في السماء، لقد تركنا".
 
شاهد.. وفاة ممثل كوري شهير خلال حادث تدافع الهالوين في سيئول

وتابعت: "كان لي جي هان صديقا ودودا للجميع، وكان ممثلا لامعا وبريئا بلا حدود، وكان دائما يبتسم ببراعة ويحيينا بشجاعة".

وأصيب ما لا يقل عن 133 شخصا في أكثر الحشود دموية بكوريا، في منطقة الحياة الليلية الشهيرة، ليل السبت، بعدما تجمع عشرات الآلاف من الأشخاص في المنطقة احتفالا بالهالوين.

وزار نحو 100 ألف شخص المنطقة الشهيرة في سيئول للاحتفال خارج البيت، حيث كان هذا أول احتفال بالهالوين في سيئول منذ 3 سنوات، بعدما رفعت البلاد معظم تدابير مكافحة كورونا. وارتدى الكثيرون أزياء الهالوين.
المصدر: روسيا اليوم
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