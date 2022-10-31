مغني مصري يثير الجدل بعد خضوعه لعملية زرع لحية (صور)

أجرى مطرب المهرجانات المصري عمر كمال جراحة تجميلية لزراعة شعر "الذقن".



وكان المطرب عمر كمال قد كشف أمس، عن سبب غيابه عن مؤتمر نقابة المهن الموسيقية الذي انعقد مؤخرًا بحضور عدد من مطربي المهرجانات، لتقنين وضعهم في نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل.

Advertisement



وشارك كمال صورة له برفقة الفنان مصطفى كامل، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو "إنستغرام"، وعلق قائلا: "عملت عملية جراحية في ضروسى وأسنانى والحمد لله بسيطة، وعدت على خير، ده أدى لتورم وشى بشكل كامل ويوم اجتماع النقابة بقيادة النقيب المحترم، مصطفى كامل، مقدرتش اروح وبعت ڤيديو تفصيلى بحالتى وشكلى وأعتذرت عن وجودى اليوم ده للنقابة، والناس مشكورة تفهمت الوضع، وإنى فعلا مكنش ينفع أقدر أنزل بهذا الشكل واظهر للناس.. وإنى اروح النقابة بكرة الأحد أو الاثنين تقديرا ليهم وأمضى على التزاماتى المقررة عليا من النقابة".



وأضاف موجهًا رسالة شكر لنقيب المهن الموسيقية: "بشكر النقيب المحترم مصطفى كامل، اللى فعلا أول مرة أحس أن لينا فنان بيحس بظروفنا ويدافع عننا ضد أي شىء بيحاول يقلل منى ومن تعبى ومرضى ف وقتها.. شكرا لحبك ودفاعك عنى وعن أبناء نقابتك على أحد البرامج التليفزيونية، اللى حاولت التقليل منى بعدم مهنية وعدم احترامى، شكرا سيادة النقيب".

وجاءت التعليقات على بوست عمر كمال تطالبه بالاعتراف بأنه قام بزرع لحية، وعدم الادّعاء بأنه كان مريضاً.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، صور الفنان الشعبى عمر كمال بعد إجرائه عملية زرع دقن.