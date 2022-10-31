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فنون ومشاهير

صابر الرباعي يدعم شيرين عبد الوهاب برسالة خاصة (فيديو)

Lebanon 24
31-10-2022 | 15:00
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أحيا الفنان التونسي صابر الرباعي، حفلاً غنائياً في مصر على مسرح دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31. 
 
وعلى هامش الحفل، حلّ االرباعي ضيفاً على برنامج الإعلامية أميرة العادلي الذي تقدّمه على قناة "الحياة"، حيث أكد أنه تربّى وترعرع على الفن المصري وفي تونس يحب اللهجة المصرية، ولا يعتبرها لهجة غريبة بل أحبها وحفظها لأن هناك مبدعين يحبون غناء الأغنية المصرية وسماعها، وهو ما أعطاه القدرة نوعاً ما على اختيار أغانٍ معينة بالمصرية.
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وحرص الرباعي على توجيه رسالة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، بسبب الأزمة التي تمر بها حالياً. وقال إن شيرين تمتلك مكانة خاصة في قلبه، ومشاكلها خاصة بها، وكان يتمنى أن تكون بعيدة عن الأحداث التي واجهتها.
 
وتابع: "إن شاء الله الفترة تمر على خير، وشيرين قوية ولديها إيمان قوي وإصرار على الحياة، وتقديم الشيء الحلو في مسيرتها".
 
 
ومن المُقرر أن تستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية حتى يوم الخميس 3 تشرين الثاني المقبل. وتضم فعاليات المهرجان 39 حفلاً غنائياً وموسيقياً، بمشاركة 99 فناناً من 7 دول عربية، هي: مصر، والمغرب، والأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، والبحرين. 
 
وتشارك نخبة من نجوم الفن في فعاليات المهرجان، بينهم: الموسيقار الكبير عمر خيرت، والمايسترو سليم سحاب، والفنان محمد منير، وهاني شاكر، وراغب علامة، وكارول سماحة، وديانا حداد، ومدحت صالح، وأصالة، وغيرهم من نجوم الفن. 
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