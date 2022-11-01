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فنون ومشاهير

بعد شكوى اليسا.. أول تعليق من زياد برجي على قرار استدعاءه للتحقيق شاهدوا مذا قال!

Lebanon 24
01-11-2022 | 03:00
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علق الفنان اللبناني زياد برجي، على قرار استدعاءه للتحقيق بسبب الشكوى التي قدمتها المطربة اللبنانية إليسا بانتهاك حقوق الملكية لأغنيتها "أنا وبس".


وكتب زياد، تعليقا على قرار استدعاءه عبر حسابه على تويتر: "يا مامي".
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وإستدعى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية كل من الفنان زياد برجي والشاعر أحمد ماضي للتحقيق يوم الخميس المقبل بالشكوى المقدّمة من الفنانة إليسا بواسطة وكيلها المحامي مارك  حبقة.



وكان خلاف حاد قد نشأ بين إليسا من جهة وزياد برجي وأحمد ماضي من جهة أخرى على خلفية قيام إليسا بتجنب ذكر اسم كاتب الأغنية قبل مدة وهو ما أشعل تصريحات متبادلة بينهم عبر السوشيال ميديا وهو الأمر الذي دفع زياد برجي لإطلاق الأغنية بصوته.
المصدر: فوشيا
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