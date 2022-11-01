بعد شكوى اليسا.. أول تعليق من زياد برجي على قرار استدعاءه للتحقيق شاهدوا مذا قال!

علق الفنان اللبناني زياد برجي، على قرار استدعاءه للتحقيق بسبب الشكوى التي قدمتها المطربة اللبنانية إليسا بانتهاك حقوق الملكية لأغنيتها "أنا وبس".





وكتب زياد، تعليقا على قرار استدعاءه عبر حسابه على تويتر: "يا مامي".

Advertisement

يا مامي 😳🥹😳🥹😳🥹 — Ziad Bourji / زياد برجي (@ziadbourji) October 31, 2022

وإستدعى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية كل من الفنان زياد برجي والشاعر أحمد ماضي للتحقيق يوم الخميس المقبل بالشكوى المقدّمة من الفنانة إليسا بواسطة وكيلها المحامي مارك حبقة.







وكان خلاف حاد قد نشأ بين إليسا من جهة وزياد برجي وأحمد ماضي من جهة أخرى على خلفية قيام إليسا بتجنب ذكر اسم كاتب الأغنية قبل مدة وهو ما أشعل تصريحات متبادلة بينهم عبر السوشيال ميديا وهو الأمر الذي دفع زياد برجي لإطلاق الأغنية بصوته.