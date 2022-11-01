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فنون ومشاهير

لجعله مليارديراً مجدداً.. معجبو كانييه ويست يجمعون له التبرعات!

Lebanon 24
01-11-2022 | 06:00
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تعرض مغني الراب العالمي كانييه ويست خلال الأيام الماضية لخسارة فادحة، أدت إلى تراجع ثروته بشكل كبير خاصة بعد إلغاء عدد من العلامات التجارية العالمية شراكاتها معه، ووقف خط إنتاجه الخاص للملابس الرياضية. 
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وفي خطوة دعم من جمهور كانييه ويست، قرر المعجبون فتح صفحة جمع تبرعات للمطرب الشهير لينضم من جديد إلى نادي المليارديرات. 

 
وكان كانييه ويست الذي غيّر اسمه لـ"يي"، أعلن عن خسارته ما يقارب من مليارَيْ دولار في يوم واحد، بعد إيقاف علامات تجارية كبرى عقودها معه، رفضاً لتصريحات أطلقها عبر الشبكات الاجتماعية. 
 
وتعد أبرز الخسارة التي لحقت بـ"يي"، إعلان "أديداس" الإنهاء الفوري لعقدها معه، ليتوقف بذلك تعاوناً من بين الأكثر دراً للأرباح في عالم الموضة. 
وقالت الشركة الألمانية، المتخصصة في مجال المعدات الرياضية، إنها "لا تتسامح مع معاداة السامية، أو أي شكل آخر من أشكال خطابات الكراهية". 

 

كما أعلنت كل من شركتي "غاب"، المتخصصة في الألبسة الجاهزة، ودار "بالنسياغا" للموضة تعاونهما مع كانييه ويست. 
 
 
كما تعرض كانييه ويست لموقف محرج منذ أيام بعد أن طرد من مكتب علامة "سكيتشرز" للأحذية الرياضية.
 
وأوضحت "سكيتشرز" أن كانييه ويست وصل إلى أحد مكاتبها في لوس أنجلوس من دون أن يعطي علماً بمجيئه ومن دون دعوة، وأضافت: نظراً إلى أن كانييه ويست كان يصوّر من دون إذن، لهذا تولى موظّفان في سكيتشرز مرافقته وزملاءه إلى خارج المبنى بعد محادثة قصيرة. 

المصدر: زهرة
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