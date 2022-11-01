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فنون ومشاهير

للمرة الأولى هيفا وهبي ترد على حملات التنمر التي تعرضت لها في الرياض.. هذا ما كشفته (فيديو)

Lebanon 24
01-11-2022 | 01:28
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للمرة الأولى علقت الفنانة هيفا وهبي على حملات التنمر التي تعرضت لها، بالتزامن مع الحفل الغنائي الذي أحيته في موسم الرياض، ولقائها جمهورها في السعودية للمرة الأولى.

 

وأجرت هيفا مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب، ووجهت الشكر لهيئة الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ لمنحها فرصة لقاء جمهورها السعودي للمرة الأولى.

 

واعتبرت هيفا أن اللقاء كان رائعا بعد اشتياق بينها وبين الجمهور، كما تملكتها العديد من الأحاسيس قبل انطلاق ذلك الحفل، الذي وصفته بأنه من أجمل لحظاتها الفنية.

 

وفيما يخص حملات التنمر التي تعرضت إليها بسبب الصور التي التقطت لها بدون إضاءة جيدة، ردت هيفا بأنها لم تتوقف عند هذا الأمر، خاصة وأنه من الممكن أن يحدث مع أي فنان.

 

وذكرت أن الرد الحقيقي هو ظهورها أمام الجمهور على المسرح، وتقديم فنها، والتفاعل مع الحضور.

 

وتحدثت هيفا عن حملات مبرمجة تستهدفها، ويحركها أشخاص لهم أغراض، خاصة أن المشاركة في مثل هذا الحدث الضخم ثير حسد البعض.

 

"العبوها أذكى من كده".. بهذه الرسالة ردت هيفا على هؤلاء الأشخاص المغرضين.

 
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(العربية)

 

 

 

المصدر: العربية

فنون ومشاهير

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