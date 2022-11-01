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فنون ومشاهير

شيفون وخواتم .. ملابس محمد رمضان تفاجئ الجمهور في أحدث اطلالة (صور)

Lebanon 24
01-11-2022 | 12:00
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نشر الفنان محمد رمضان عددا من الصور الجديدة عبر خاصية ستوري على حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستغرام". 
 
وظهر محمد رمضان مرتديا قميص شيفون وبدلة جينز مقطعة واعتمد في إطلالته على الأكسسوارات، حيث ارتدى سلسلة وعدد من الخواتم ونظارة شمس. 
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وتعرض رمضان لهجوم من بعض متابعيه خاصة وأن البعض اعتبر هذه الإطلالة غير لائقة.
 


الجدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان بدأ تصوير فيلمه الجديد علي الزيرو وشارك البطولة مع الفنان محمد رمضان كلا من نيللي كريم، والطفل منذر مهران، وإلهام شاهين الفيلم من تأليف دكتور مدحت العدل، إخراج محمد العدل، وإنتاج أحمد العدل يعتبر فيلم علي الزيرو في إطار اجتماعي كوميدي.
 
وتدور أحداث الفيلم دراما وأكشن ويناقش قضية اجتماعية مهمة، في إطار من الرومانسية من خلال قصة حب بين زوجين، لديهما أطفال، يحاول الأب التقرب إلى ابنه وأن يكون صديقه، في رسالة مهمة لكل الآباء.
 
وبدأ محمد رمضان مؤخرا تصوير مسلسه الجديد العمده المتوقع عرضه داخل موسم رمضان 2023.
المصدر: الجميلة
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