وفاة أشهر الطباخين في الوطن العربي بعد صراع مع المرض

توفى الشيف المصري الشهير أسامة السيد بعد صراع مع المرض، وفقاً لما أعلنته الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".





والشيف أسامة السيد واحد من أشهر الطباخين في الوطن العربي، قام بتقديم العديد من البرامج على العديد من القنوات ومن بينها "MBC" و "ANA"، ومن أهم برامجه "بالهنا والشفا"، "مطبخ سي السيد"، "من مطبخ أسامة"، وعمل في أميركا رئيسا للطهاة في مطعم "SerbianCrown".

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وكانت آخر تغريدات الشيف أسامة على السوشيال ميديا هو طلبه للدعاء، حيث كتب: "أحبائي رجائي أن تتذكروني في يوم، أنا في أمسّ الحاجة فيه لدعائكم وأنا بين يدى الرحمن".



وأضاف: "تذكروا كل حاجة جميلة وذكرى حلوة خلال رحلتنا سوا، شاركوني بذكرياتكم ومواقفكم ولا تنسوني من الدعاء.. مشتاق لتعليقاتكم وتفاعلكم وأعرف أنني مقصر في التواصل معكم، ولكن يعلم الله مدى حبي وشوقي لكم وصعوبة التواصل في الفترة الأخيرة، منذ بدايتي من خلال الراديو والتلفزيون وبعدها عبر منصات التواصل الاجتماعي، كان هدفي أن أدخل السعادة والسرور وأشارك معكم بكل ما أعلمه وأتعلمه لأكون جزءًا من حياتكم اليومية وأخدم الإنسانية.. شكرا جزيلا على حبكم ودعائكم".