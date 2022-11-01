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فنون ومشاهير

بعد رسالتها إلى عون.. مُتابع ينتقد نادين الراسي وهكذا ردت عليه (صور)

Lebanon 24
01-11-2022 | 05:45
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رد أحد المتابعين على كلام الممثلة نادين الراسي حول الرئيس ميشال عون والذي أطلقته تزامنا مع مغادرته قصر بعبدا بعد انتهاء فترة ولايته الرئاسية.

 

وتفاعلت نادين مع بعض المتابعين حول الرسالة التي كانت وجهتها للرئيس عون يوم مغادرته القصر، إذ علّق احدهم قائلا: "عن جد مقتنعة إنو يلي صار بسبب رئيس الجمهورية"، لترد عليه: "عا عهدو مِش بسببو في فرق ومن حقّي متلكُن خبّر عن الفساد والإهمال لوين وصّلنا ويا ريت تفهموا قبل ما تقوّصوا بسّ حقّكُن بمطرح وكلّنا منتّفق عا هالشي : الفسادوالإهمال  مشلّش من ٤٠ سنة ومش من حقّ أيّ حدا يحمّل الرئيس لوحدو المسؤوليّة وأنا من حقّي خبّرو شو صار وإنتو كمان فليه الغضب".

 

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ليعود ويرد عليها متابع اخر: "انو جمّلتيها "مش من حقّ حدن يحمّل الرئيس لوحدو". طيب سمّي غير الرئيس عون ت نشوف شو رح يطلع معك أسامي"، لترد هي بدورها: "جبران وبرّي وجنبلاط وجعجع و و و …. وكلّ وزير ونائب ومتعهِّد ورجُل أعمال من ٤٠ سنة لليوم !! وكلّ من أخطأ بحقنا عن قصد أو عن قلّة معرفة أو حتّى عن غير قصد وصّلنا لهون !! بسّ للأمانة ما حدا نادى بالإصلاح والتغيير ومن هون إجا عَتَبي !! ضروري نخفف غضب عا بعض لنسمع وجع بعض".

 

 

وكانت نادين كتبت في الرسالة التي وجهتها لعون: "بدك الك شو صار بعهدك يا عون الجبار؟ البنت اللي كانت بكشافة الارز الحدث اللي كانت تشارك بتنظيم كل مسيرة للقصر رابعة علم الانتصار، بعهدك هي ذاتها هالبنت الفساد حرمها الامومة والاهمال قتلها خيها".

 

واضافت: "بهمك بعد تعرف غير هيك شو صار؟ يا ريت اكتشفت ابكر انو القصر حبس من حجار مش بيت الشعب يا بي الكل، ما كان صار اللي صار".

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