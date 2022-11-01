Advertisement

فنون ومشاهير

شاكيرا بفيديو مؤثر مع والدها من المستشفى.. قبلت قدميه عندما حركهما

Lebanon 24
01-11-2022 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1006345-638029025372570614.jpg
Doc-P-1006345-638029025372570614.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعرف عن النجمة الكولومبية، اللبنانية الاصل شاكيرا ارتباطها الشديد بعائلتها ووالدها على وجه الأخص واهتمامها به ورعايتها له، لاسيما بعد دخوله المستشفى على أثر تعرضه لحادث في المنزل.
 وظهرت شاكيرا في فيديو اخير لها، وهي تقوم ببعض التمارين والعلاج الطبيعي لساقي والدها وليام مبارك وتدربه على تحريكهما، وغمرتها الفرحة في الفيديو عندما استطاع والدها تحريك رجليه بشكل طبيعي بمفرده، لدرجة أنها قبلتهما. 
Advertisement
 وأرفقت شاكيرا مع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بإنستغرام تعليقاً جاء فيه:" هذه هي الحياة ما بين زيارات المستشفى وأزياء الهالوين". 
 



 وحصد الفيديو ملايين الإعجاب والتعليقات التي أثنت على تصرف شاكيرا الإنساني، واحترامها الكبير لوالدها وعدم خجلها من الظهور في الفيديو وهي تقبل قدميه. 

 




 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:15 | 2022-11-01
08:43 | 2022-11-01
08:00 | 2022-11-01
06:00 | 2022-11-01
05:45 | 2022-11-01
05:00 | 2022-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website