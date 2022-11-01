شاكيرا بفيديو مؤثر مع والدها من المستشفى.. قبلت قدميه عندما حركهما

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يعرف عن النجمة الكولومبية، اللبنانية الاصل شاكيرا ارتباطها الشديد بعائلتها ووالدها على وجه الأخص واهتمامها به ورعايتها له، لاسيما بعد دخوله المستشفى على أثر تعرضه لحادث في المنزل.وظهرت شاكيرا في فيديو اخير لها، وهي تقوم ببعض التمارين والعلاج الطبيعي لساقي والدها وليام مبارك وتدربه على تحريكهما، وغمرتها الفرحة في الفيديو عندما استطاع والدها تحريك رجليه بشكل طبيعي بمفرده، لدرجة أنها قبلتهما.وأرفقت شاكيرا مع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بإنستغرام تعليقاً جاء فيه:" هذه هي الحياة ما بين زيارات المستشفى وأزياء الهالوين".