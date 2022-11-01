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فنون ومشاهير

هجوم عنيف على "النقيب"

Lebanon 24
01-11-2022 | 15:00
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شنّت مجموعة من محبي موسيقى الراب، هجوما عنيفاً عبر "تويتر" للمطالبة بإقالة الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية من منصبه، وذلك عبر تدشين "هاشتاغ" بعنوان "إقاله مصطفى كامل"، رداً على قرار نقابة المهن الموسيقية تغريم مروان بابلو بـ 50 ألف جنيه بعد إلقائه الميكرفون ومغادرة المسرح في حفله الأخير، وعفروتو بـ 20 ألف جنيه بسبب غنائه باستخدام فلاشة.
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وتصدّر الـ"هاشتاغ" قائمة التريند في "تويتر مصر"، ودافع الجمهور عن حرية مغني الراب في عدم الاستعانة بفرقة موسيقية في الحفلات، وهو الأمر الذي باتت النقابة تفرضه على أي مطرب يُحيي حفلاً داخل مصر.

واستغل البعض نشر فتحي ونور ابنَي مصطفى كامل صوراً تجمعهما مع عفروتو ومروان بابلو، أمس، معتبرين ذلك انتصاراً معنوياً لموسيقى الراب، لأن ابنَي النقيب يستمعان إلى الموسيقى التي يحاربها والدهما، وذلك حسب وصف المطالبين بإقالة نقيب الموسيقيين.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، قد أصدرت بياناً تضمن قرارات عدة بشأن مطربي الراب؛ أبرزها إيقاف تصاريحهم جميعاً لحين الحضور إلى مقر النقابة للتوقيع على البروتوكولات التي تنظّم العمل الفترة المقبلة؛ أسوة بما حدث مع مطربي شعبة الأداء الصوتي.

وأكد البيان الصادر عن طارق مرتضى المتحدث الإعلامي باسم نقابة المهن الموسيقية، أنّ "كل تصاريح مطربي الراب تُعتبر ملغاة الى حين الحضور وسحب كل التراخيص ممن لا يحضرون الاجتماع في مقر النقابة".
المصدر: لها
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