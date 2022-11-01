تفاصيل اللقاء الاخير لهذه الشخصية مع شيرين عبد الوهاب.. بكت لأكثر من نصف ساعة

تحدث السيناريست تامر حبيب عن كواليس لقائه الأخير مع الفنانة شيرين عبد الوهاب قبل أزمتها الأخيرة ودخولها إلى المصحة النفسية للعلاج من الإدمان.



وقال حبيب في تصريحات لبرنامج MBCTrending : "هذه السيدة من أنظف وألطف الشخصيات وعزيزة جدا على قلبي. وهي اليوم في محنة وأزمة وتحتاج الى الدعاء".

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ورداً على سؤال: هل حدث لقاء بينكما في الفترة الأخيرة؟ قال: "قابلتها مؤخراً في الساحل الشمالي، وكانت بدأت تعود الى الحياة ولشيرين التي نعرفها سابقاً، وكان ذلك قبل دخولها الى المركز للعلاج بايام قليلة. وعندما قابلتها بدأت بالبكاء لأكثر من نصف ساعة".

واختتم تامر حبيب تصريحه قائلاً: "متأكد إن ربّ ضارة نافعة، وشيرين ستعود افضل من السابق".