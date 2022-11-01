مقتل مغني شهير أثناء لعبة النرد.. تفاصيل صادمة عن الحادثة (صورة)

توفي مغني الراب الأميركي " تيك أوف " Takeoff، أحد أعضاء فرقة "ميغوس"، عن عمر ناهز الـ28 برصاصة قاتلة أثناء لعبه اللعبة الشعبية الأميركية "النرد" في صالة بولينغ في منطقة هيوستن.

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وفي التفاصيل انّ تيك أوف، واسمه الحقيقي كيرشنيك خاري بول، كان متواجدا برفقة صديقه كوافو في صالة البولينع، حينما اندلعت مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص وبدأ إطلاق النار، حيث أصيب الفنان برصاصة في الرأس.



وقد أعلن عن وفاة تيك أوف في مكان الحادث، ونشرت صور له مغطى بالدماء بينما كوافو، الذي يرتدي قميصًا برتقالي، يحاول تحريكه وإيقاظه. وفي التفاصيل انّ تيك أوف، واسمه الحقيقي كيرشنيك خاري بول، كان متواجدا برفقة صديقه كوافو في صالة البولينع، حينما اندلعت مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص وبدأ إطلاق النار، حيث أصيب الفنان برصاصة في الرأس.وقد أعلن عن وفاة تيك أوف في مكان الحادث، ونشرت صور له مغطى بالدماء بينما كوافو، الذي يرتدي قميصًا برتقالي، يحاول تحريكه وإيقاظه.