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فنون ومشاهير

مقتل مغني شهير أثناء لعبة النرد.. تفاصيل صادمة عن الحادثة (صورة)

Lebanon 24
01-11-2022 | 11:40
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توفي  مغني الراب الأميركي " تيك أوف " Takeoff، أحد أعضاء فرقة "ميغوس"، عن عمر ناهز الـ28 برصاصة قاتلة أثناء لعبه اللعبة الشعبية الأميركية "النرد" في صالة بولينغ في منطقة هيوستن.
 
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وفي التفاصيل انّ تيك أوف، واسمه الحقيقي كيرشنيك خاري بول، كان متواجدا برفقة صديقه كوافو في صالة البولينع، حينما اندلعت مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص وبدأ إطلاق النار، حيث أصيب الفنان برصاصة في الرأس. 

وقد أعلن عن وفاة تيك أوف في مكان الحادث، ونشرت صور له مغطى بالدماء بينما كوافو، الذي يرتدي قميصًا برتقالي، يحاول تحريكه وإيقاظه.
 


يذكر أن مغني الراب ولد في مدينة لورنسفيل ي ولاية جورجيا عام 1994، بدأ موسيقى الراب إلى جانب عمه كوافو وابن عمه أوفسيت عام 2008 تحت الاسم الجماعي Polo Club. وفي عام 2011، أصدر الثلاثي شريط منوعات بعنوان Juug Season الذي يعتبر الأزل لهم كفرقة "ميغوس" Migos.

وفي عام 2013، أصدرت فرقة "ميغوس" أول أغنية ناجحة لها بعنوان Versace.
المصدر: فوشبا
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