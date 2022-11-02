بعد شكوى اليسا... زياد برجي و أحمد ماضي إلى التحقيق

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استدعى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية كل من الفنان زياد برجي والشاعر أحمد ماضي للتحقيق، حسب ما افادت مصادر خاصة مقربة من الفنانة اللبنانية اليسا.وقالت المصادر ان الاستدعاء، يوم الخميس المقبل، اتى على خلفية الشكوى المقدّمة من اليسا بحقهما بواسطة وكيلها المحامي مارك حبقة.وتابعت المصادر ان التحقيق سيكون "على خلفية التهم الموجهة إليهما والمتعلقة بالمزاحمة الإحتيالية وإنتهاك الحقوق المكلية الفنية لأغنية "أنا وبس" والتي صدرت عن الفنانة إليسا في وقت سابق ليعيد كل من برجي وماضي إصدارها بعنوان "وبطير" بعد خلافات شخصية لهما معها".يشار الى أن الفنانة اليسا كانت قد امتنعت تماما عن الرد على الاتهامات التي وجّهت إليها من قبل المدعى عليهما عبر الإعلام اللبناني والعربي إلى حين أن تسلك الشكوى مسارها القانوني والذي تحقق اليوم.