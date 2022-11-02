Advertisement

فنون ومشاهير

بعد شكوى اليسا... زياد برجي و أحمد ماضي إلى التحقيق

Lebanon 24
02-11-2022 | 00:36
A-
A+
Doc-P-1006590-638029680646620881.jpg
Doc-P-1006590-638029680646620881.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استدعى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية كل من الفنان زياد برجي والشاعر أحمد ماضي للتحقيق، حسب ما افادت مصادر خاصة مقربة من الفنانة اللبنانية اليسا.

وقالت المصادر ان الاستدعاء، يوم الخميس المقبل، اتى على خلفية الشكوى المقدّمة من اليسا بحقهما بواسطة وكيلها المحامي مارك حبقة. 
Advertisement

وتابعت المصادر ان التحقيق سيكون "على خلفية التهم الموجهة إليهما والمتعلقة بالمزاحمة الإحتيالية وإنتهاك الحقوق المكلية الفنية لأغنية "أنا وبس" والتي صدرت عن الفنانة إليسا في وقت سابق ليعيد كل من برجي وماضي إصدارها بعنوان "وبطير" بعد خلافات شخصية لهما معها".

يشار الى أن الفنانة اليسا كانت قد امتنعت تماما عن الرد على الاتهامات التي وجّهت إليها من قبل المدعى عليهما عبر الإعلام اللبناني والعربي إلى حين أن تسلك الشكوى مسارها القانوني والذي تحقق اليوم.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
01:19 | 2022-11-02
17:00 | 2022-11-01
15:00 | 2022-11-01
12:00 | 2022-11-01
11:40 | 2022-11-01
10:15 | 2022-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website