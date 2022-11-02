Advertisement

فنون ومشاهير

خبر سار لمحبي شيرين عبد الوهاب.. حفل قريب لها فماذا عن حالتها الصحية؟

Lebanon 24
02-11-2022 | 01:19
A-
A+
Doc-P-1006603-638029707432531045.jpg
Doc-P-1006603-638029707432531045.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد الأخبار التي أكدت أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في حالة استشفاء حالياً وفق ما ذكره نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل مؤخراً.
خرجت أخبار سارة جديدة حول حالتها الصحية، فقد كشف الصحافي المصري هاني عزب، أن صاحبة "مشاعر"، بدأت بمشاهدة التلفاز وتحديدا إحدى المنصات فقط، بعد السماح لها بذلك.
Advertisement

كما ذكر الصحافي المطلع على أخبار المشاهير، عبر حسابه في "تويتر"، أن شيرين كان لديها حفل في الكويت شهر تشرين الأول وتم إلغاؤه، مؤكداً أن منظم الحفل اتفق مع إدارة أعمالها على موعد جديد سيكون في منتصف شهر كانون الثاني وذلك بشكل مبدئي، مشيرا أن احتمال خروج الفنانة المصرية من المستشفى أصبح قريبا للغاية.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
00:36 | 2022-11-02
17:00 | 2022-11-01
15:00 | 2022-11-01
12:00 | 2022-11-01
11:40 | 2022-11-01
10:15 | 2022-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website