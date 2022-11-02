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فنون ومشاهير
خبر سار لمحبي شيرين عبد الوهاب.. حفل قريب لها فماذا عن حالتها الصحية؟
Lebanon 24
02-11-2022
|
01:19
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بعد الأخبار التي أكدت أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في حالة استشفاء حالياً وفق ما ذكره نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل مؤخراً.
خرجت أخبار سارة جديدة حول حالتها الصحية، فقد كشف الصحافي المصري هاني عزب، أن صاحبة "مشاعر"، بدأت بمشاهدة التلفاز وتحديدا إحدى المنصات فقط، بعد السماح لها بذلك.
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كما ذكر الصحافي المطلع على أخبار المشاهير، عبر حسابه في "تويتر"، أن شيرين كان لديها حفل في الكويت شهر تشرين الأول وتم إلغاؤه، مؤكداً أن منظم الحفل اتفق مع إدارة أعمالها على موعد جديد سيكون في منتصف شهر كانون الثاني وذلك بشكل مبدئي، مشيرا أن احتمال خروج الفنانة المصرية من المستشفى أصبح قريبا للغاية.
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