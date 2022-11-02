Advertisement

فنون ومشاهير

انفصال جينيفر لوبيز وبن افليك بعد اشهر على زواجهما؟

Lebanon 24
02-11-2022 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1006612-638029720893501712.jpg
Doc-P-1006612-638029720893501712.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تصدر خبر انفصال المغنية العالمية جينيفر لوبيز عن زوجها الممثل العالمي بن افليك وذلك بعد اشهر قليلة على زواجهما حديث المتابعين خلال الساعات الماضية.

وجاء انتشار هذا الخبر بعد تداول المواقع الاخبارية العالمية معلومات تشير الى ان الثنائي لا يعيشان في المنزل نفسه، وهو ما فسره البعض بأنه قرار تم اتخاذه سويًا لتجديد زواجهما، لكن ذات التقارير أشارت إن لوبيز سئمت من رائحة السجائر الموجودة في كل مكان في المنزل وهذا يزعجها لأن بن أفليك يدخن بإستمرار.
Advertisement

واضافت مصادر مقربة من الثنائي أن بن أفليك وعد لوبيز بالإقلاع عن التدخين، لكنه يشعر بالتوتر ويدخّن أكثر من أي وقت مضى.

وتابعت أن لوبيز تريد إرضاء شريكها بكل الطرق، مما يسبب مستويات عالية من التوتر والتعب بينهما ، مما يشير إلى أنهما يمران بأزمة زوجية.

وذكرت الصحافة أيضًا أن عدسات الكاميرات التقطت صورًا لبن افليك من دون خاتم زواجه.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:37 | 2022-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2022-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2022-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2022-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2022-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:44 | 2022-11-02
08:20 | 2022-11-02
04:43 | 2022-11-02
04:16 | 2022-11-02
03:22 | 2022-11-02
03:00 | 2022-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website