انفصال جينيفر لوبيز وبن افليك بعد اشهر على زواجهما؟

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تصدر خبر انفصال المغنية العالمية جينيفر لوبيز عن زوجها الممثل العالمي بن افليك وذلك بعد اشهر قليلة على زواجهما حديث المتابعين خلال الساعات الماضية.وجاء انتشار هذا الخبر بعد تداول المواقع الاخبارية العالمية معلومات تشير الى ان الثنائي لا يعيشان في المنزل نفسه، وهو ما فسره البعض بأنه قرار تم اتخاذه سويًا لتجديد زواجهما، لكن ذات التقارير أشارت إن لوبيز سئمت من رائحة السجائر الموجودة في كل مكان في المنزل وهذا يزعجها لأن بن أفليك يدخن بإستمرار.واضافت مصادر مقربة من الثنائي أن بن أفليك وعد لوبيز بالإقلاع عن التدخين، لكنه يشعر بالتوتر ويدخّن أكثر من أي وقت مضى.وتابعت أن لوبيز تريد إرضاء شريكها بكل الطرق، مما يسبب مستويات عالية من التوتر والتعب بينهما ، مما يشير إلى أنهما يمران بأزمة زوجية.وذكرت الصحافة أيضًا أن عدسات الكاميرات التقطت صورًا لبن افليك من دون خاتم زواجه.