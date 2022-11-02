حلا الترك تتجاهل أزمة والدها: أنا لا أخسر أبداً

Advertisement

تجاهلت الفنانة حلا الترك، الأزمة الدائرة حاليًا بين والدها محمد الترك وطليقته النجمة دنيا بطمة، عقب طلاقهما ووصول الأزمة إلى النيابة العامة في المغرب، بعدما أتهمت دنيا بطمة طليقها محمد الترك بالخيانة، وهو ما تم تبرأته منه وإخلاء سبيله من النيابة.النجمة حلا الترك فيما يبدو حاولت أن توصل رسالة بشكل غير مباشر للجميع لوالديها ومتابعيها أيضًا، لتُعبر بها عن قوتها وأنها متماسكة ولم تتأثر بما يحدث بين والديها، وهو ما أكدته عبر نشرها "ستوري" في حسابها الشخصي على انستغرام، قالت فيه: "أنا لا أخسر أبدًا، إما أن أكسب أو أتعلم".ومن المقرر أن تُحيي المطربة حلا الترك حفلًا غنائيًا في مدينة دبي، خلال الشهر الجاري، ضمن سلسلة حفلات وفعاليات "سيتي ووك" التى بدأت من 29 تشرين الأول الماضي، وتستمر حتى 13 من تشرين الثاني الجاري.