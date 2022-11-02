هذا ما قاله ملحم زين عن شيرين عبد الوهاب

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حقق الفنان ملحم زين حضوراً مميزاً في "مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية" المقام حالياً في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، إذ أحيا حفلاً بحضور كامل العدد في ظهوره الثاني جماهيرياً أمام الجمهور المصري.وقال زين في تصريحات صحافية أعقبت الحفل، إن التواجد في مصر والنجاح فيها، يعتبر جواز سفر، مروره للجمهور المصري الذي وصفه بالذواق، وأضاف: "أي فنان في الوطن العربي كي يعترف به، لابد أن يمر أمام الجمهور المصري وينجح".وكشف زين أنه يحضر لأعمال غنائية باللهجة المصرية سيطلقها خلال الفترة المقبلة، وقال إنه يعمل حالياً مع الملحن لعمل غنائي مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، سيطلقه بداية العام المقبل، بعد أن يطرح قريباً أغنية باللهجة اللبنانية بعنوان "أنا وحدّي"، من كلمات الشاعر فادي أسعد وألحان مصطفى محفوظ وتوزيع جوني حداد.وحول رأيه بأغاني المهرجانات، بيّن زين أن مشكلة هذا النوع من الغناء هي بالكلمات، معتبراً أن بعض مغنيي هذا اللون قدموا كلمات غير لبقة، مبدياً إعجابه بلحن هذه النوع من الأعمال.ومن جانب آخر، كان ملحم زين أكد دعمه الكامل للمطربة المصرية شيرين في أزمتها الأخيرة، مؤكداً وجود صداقة تجمعه بها منذ 10 سنوات، وأنه كان يأمل بتلبية دعوة نقيب المهن الموسيقية المصرية الفنان مصطفى كامل، لكن ظروف سفره في ذلك الوقت، هي من منعته من ذلك، واصفاً شيرين بأنها، قيمة وقامة، وأنها ليست ملك لنفسها.