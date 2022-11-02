وفاة نجل فنان شهير غرقاً (صورة)

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توفى نجل نجم البوب الأميركي دافيدو في منزله في حادث غرق على ما يبدو، حسبما أفادت الشرطة.دافيدو ذو الأصول النيجيرية واسمه الحقيقي ديفيد أديليك لم يكن في المنزل وقت وفاة طفله ليل الإثنين.وكانت والدة الطفل تشيوما ورلاند بعيدة هي الأخرى، بحسب بن هوندين الناطق باسم شرطة لاغوس.هوندين أضاف أن السلطات تجري مقابلات مع ثمانية من موظفي نجم البوب الذين كانوا في منزله في لاغوس.