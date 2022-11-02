Advertisement

فنون ومشاهير

وفاة نجل فنان شهير غرقاً (صورة)

Lebanon 24
02-11-2022 | 08:20
A-
A+
Doc-P-1006756-638029959689585533.jpg
Doc-P-1006756-638029959689585533.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفى نجل نجم البوب الأميركي دافيدو في منزله في حادث غرق على ما يبدو، حسبما أفادت الشرطة.

دافيدو ذو الأصول النيجيرية واسمه الحقيقي ديفيد أديليك لم يكن في المنزل وقت وفاة طفله ليل الإثنين.

وكانت والدة الطفل تشيوما ورلاند بعيدة هي الأخرى، بحسب بن هوندين الناطق باسم شرطة لاغوس.
Advertisement

هوندين أضاف أن السلطات تجري مقابلات مع ثمانية من موظفي نجم البوب الذين كانوا في منزله في لاغوس.
 
 
(سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:37 | 2022-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2022-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2022-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2022-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2022-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:44 | 2022-11-02
06:00 | 2022-11-02
04:43 | 2022-11-02
04:16 | 2022-11-02
03:22 | 2022-11-02
03:00 | 2022-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website