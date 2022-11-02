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فنون ومشاهير

سوزان نجم الدين: واجهتُ الموت أكثر من 15 مرة بحياتي (فيديو)

Lebanon 24
02-11-2022 | 14:33
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كشفت الفنانة سوزان نجم الدين أنها من الشخصيات التي تعشق المغامرات وهذا الأمر عرض حياتها للكثير من المخاطر، لافتة إلى أنها تعرضت للموت قرابة الـ 15 مرة أثناء تصوير أعمال فنية مختلفة شاركت بها.
 
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وتذكرت سوزان نجم الدين خلال لقائها في برنامج " صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس والمذاع على شاشة " dmc"، واقعة تعرضت لها وكادت أن تعرضها للموت، وذلك أثناء تصوير مسلسل " شوق" الذي تم عرضه قبل 5 أعوام.
 
وقالت سوزان أثناء تصوير مشاهدها في مسلسل "شوق" والذي تم تصويره في الصحراء، طلبَت قسطاً من الراحة حتى تذهب إلى دورة المياه، وهنا قررتْ عدم الاستعانة بهاتفها المحمول على اعتبار أن دورة المياه قريبة، ولكن مع مرور الوقت فوجئت بأنها تنزل في حفرة عميقة دون أن تشعر في البداية.
 
وأكدت أنها ظلت لمدة 10 دقائق في الحفرة وهي تستغيث دون أن يسمعها أحد، ولكن سرعان ما تذكرت أن هاتفها المحمول معاها ولن تتركه لتقوم على الفور بالاتصال بمدير الانتاج الذي سارع مع فريق العمل بإخراجها على الفور وهي في حالة من الذعر والخوف.
 
وقالت انها عادت في اليوم التالي لموقع التصوير ووجدت فريق العمل مجتمعين حول الحفرة التي سقطت بها، وعلى وجههم العديد من علامات الدهشة، خاصة وأن الحفرة كانت مليئة بالأسياخ الحديدية ورغم ذلك لم تصاب سوزان نجم الدين بأي أذى.
 
يذكر أن سوزان نجم الدين عرض لها مؤخرا الفيلم الكوميدي "تماسيح النيل"، الذي تدور أحداثه خلال رحلة نيلية على مركب سياحي بأسوان، حيث تقع عملية نصب غير متوقعة لأحد رواد المركب، لتتوالي بعدها الأحداث في إطار كوميدي ساخر للكشف عن الحقيقة ويلعب بطولته خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، هنادى مهنا، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، سوزان نجم الدين، لمى كتكت ومن تأليف لؤي السيد، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.
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