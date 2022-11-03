Advertisement

فنون ومشاهير

أول ردة فعل لآمبر هيرد بعد شراء حبيبها السابق إيلون ماسك "تويتر" (صورة)

Lebanon 24
03-11-2022 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1006963-638030587050331226.jpg
Doc-P-1006963-638030587050331226.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فاجأت الممثلة آمبر هيرد الجميع بما فعلته بعد شراء حبيبها السابق إيلون ماسك لتطبيق "تويتر"، حيث أصبح حسابها الرسمي عبر "تويتر" غير موجود.

ومعروف عن آمبر نشاطها الكبير على تويتر وتحرص أن تتواصل مع جمهورها من خلاله، إلا أن متابعيها فوجئوا باختفاء صفحتها الرسمية على تويتر منذ ساعات، وهو ما يعد أمرا غريبا في حد ذاته لآمبر.
Advertisement
 

جدير بالذكر أن آمبر هيرد واعدت الملياردير إيلون ماسك رسميا بعد انفصالها عن زوجها الممثل جوني ديب، والذي اتهمها بأنها كانت على علاقة مع إيلون ماسك أثناء فترة زواجهما، وأنه خانته معه وهو ما أعلنه جوني ديب مرارا وتكرارا، وكان أخرها أثناء محاكمة الثنائي الشهيرة، والتي أقيمت في يونيو الماضي، والتي فاز في ختامها جوني ديب.
المصدر: الجميلة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:00 | 2022-11-03
04:34 | 2022-11-03
04:32 | 2022-11-03
03:00 | 2022-11-03
02:24 | 2022-11-03
01:58 | 2022-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website