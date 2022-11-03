أول ردة فعل لآمبر هيرد بعد شراء حبيبها السابق إيلون ماسك "تويتر" (صورة)

فاجأت الممثلة آمبر هيرد الجميع بما فعلته بعد شراء حبيبها السابق إيلون ماسك لتطبيق "تويتر"، حيث أصبح حسابها الرسمي عبر "تويتر" غير موجود.



ومعروف عن آمبر نشاطها الكبير على تويتر وتحرص أن تتواصل مع جمهورها من خلاله، إلا أن متابعيها فوجئوا باختفاء صفحتها الرسمية على تويتر منذ ساعات، وهو ما يعد أمرا غريبا في حد ذاته لآمبر.

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جدير بالذكر أن آمبر هيرد واعدت الملياردير إيلون ماسك رسميا بعد انفصالها عن زوجها الممثل جوني ديب، والذي اتهمها بأنها كانت على علاقة مع إيلون ماسك أثناء فترة زواجهما، وأنه خانته معه وهو ما أعلنه جوني ديب مرارا وتكرارا، وكان أخرها أثناء محاكمة الثنائي الشهيرة، والتي أقيمت في يونيو الماضي، والتي فاز في ختامها جوني ديب.