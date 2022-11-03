"كنت معاه قبل زواجه على بسمة بيوم".. جليلة المغربية تكشف تفاصيل علاقتها بالفنان تامر حسني (فيديو)

أعادت البلوغر المغربية جليلة أزمة ارتباطها بالنجم المصري تامر حسني إلى الساحة مرة أخرى، وذلك خلال تصريحاتها المثيرة مع الإعلامية رابعة الزيات ببرومو برنامج "شو القصة".

وكشفت جليلة عن الكثير من الأحداث التي دارت بينها وبين تامر حسني، قائلة: "أنا إنسانة مستهدفة بصورة خطيرة".

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وأكدت أنها عاشت قصة حب طويلة مع الفنان المصري، مشيرة الى أن قصة حبها مع تامر حسني امتدت عشر سنوات كاملة، لافتة إلى أنها كانت معه قبل زواجه من بسمة بوسيل بيوم واحد فقط، كما أشارت إلى أنها لم تقطع علاقتها به بعد الزواج ولكنها استمرت معه في العلاقة على الرغم من زواجه.







وتابعت: "لما يوصل الكلام لعرضي وشرفي وأهلي لازم أرد، ليه الناس بتقول عني خرابة بيوت وأنا اللي اتأذيت بها القصة؟".

وخلال البرومو، غنت جليلة جزءاً من أغنية "ارجع لي"، وبالتحديد جملة: "أنا قلبي واجعني أنت عامل فيا إيه".