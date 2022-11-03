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فنون ومشاهير

هبة طوجي تنضم لنجوم عالميين في ألبوم "بينتاتونيكس"

Lebanon 24
03-11-2022 | 09:00
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انضمت المطربة اللبنانية هبة طوجي لنخبة من نجوم العالم للمشاركة في ألبوم الفرقة الأميركية العالمية Pentatonix، والذي يضم في جعبته 12 أغنية.

وتمثل هبة لبنان والعالم العربي وسط عشرة فنانين من مختلف أنحاء العالم ممن شاركوا فرقة Pentatonix في ألبومها الجديد Holidays around the world، الذي يضم توليفة من أشهر أغنيات أعياد الكريسماس.
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ووضعت طوجي لمستها الغنائية في الألبوم العالمي بتأديتها أغنية "مجدك باقي بهذا الزمان" Hark! The Herald Angels Sing,، في أول مشاركة لمطربة عربية ضمن ألبوم الفرقة الأميركية الحاصلة على ثلاث جوائز غرامي عالمية.

ومن جانبه عبر الموسيقار اللبناني أسامة الرحباني الذي شارك بتوزيع الأغنية مع اللبناني أليكس ميساكيان، عن سعادته لهذه التجربة، حيث تعد استثنائية من نوعها أن تقدم فرقة عالمية مثل "بينتاتونيكس" على إطلاق ألبوم كامل يشمل توليفة من نجوم الغناء العالميين منهم النجمة الأميركية ميغان ترينور والعازف الصيني لانغ لانغ والفرقة البريطانية ذا كينج سينجرز، والألبوم من توزيع البروديوسر بين برام.
 

وتواصل هبة طوجي بذلك خطاها نحو العالمية مؤخرا بعد لفتها الأنظار بإطلاق أغنيتها الجديدة "لو نبقى سوا Que Sera Sera" التي جمعتها مع النجم العالمي لويس فونسي Luis Fonsi صاحب أغنية "ديسباسيتو" الشهيرة التي كسرت حاجز السبع مليارات مشاهدة على يوتيوب.

كما أطلقت هبة مؤخرا دويتو مميز آخر مع المغني الفرنسي ايكار Ycare عبر أغنية "الأرز Les Cedres" ضمن ألبومه الجديد، بمشاركة زوجها العازف العالمي إبراهيم معلوف.

وتبشر دويتو هبة مع لويس فونسي لمشروع ألبومها الغنائي الجديد، وتعلن خلاله انضمامها لشركة الإنتاج العالمية Universal Arabic Music والمنتج العالمي وسيم Salxco صليبي، ويضم الألبوم عدة مفاجآت عالمية.

كما تعتبر مشاركة هبة في ألبوم بينتاتونكس العالمي للكريسماس امتدادا لمشوارها الفني الحفل بالأغاني والألبومات الناجحة خلال مواسم الكريسماس عبر السنوات الماضية، من بينها ألبومها الخاص بالأعياد "هلليلويا"، وحفلاتها الجماهيرية الكبرى في كل عام خلال الكريسماس. 
المصدر: لها
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