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فنون ومشاهير

مشهد حميم بين بديع أبو شقرا وممثلة سورية شهيرة يُثير ضجة.. شاهدوا الصور

Lebanon 24
03-11-2022 | 02:24
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ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي أثارها مشهد حميم للممثلة السورية ديمة قندلفت والممثل اللبناني بديع أبو شقرا في مسلسل "ستيلتو".

 

وتفاجأ محبو قندلفت والمعروفة باسم "فلك" في المسلسل من مشهد قربها من أبو شقرا، حيث لم يكن أحد يتوقع أن تقوم ممثلة يُعرف عنها الادوار المحافظة وأن تقوم بتأدية هكذا مشهد لا مبرر له، بحسب رأي بعض المتابعين.

 

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ويُثير مسلسل "ستليتو" منذ بدء عرضه جدلا بين المتابعين لاحتوائه على مشاهد قُبل حميمة من بينها المشهد الذي جمع الممثلة ريتا حرب والممثل كارلوس عازار، إضافة إلى المشهد الجريء بين الممثل السوري سامر المصري والممثلة ندى أبو فرحات.

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