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فنون ومشاهير

إيقاف فنانة لبنانية عن الغناء في مصر.. ما السبب؟

Lebanon 24
03-11-2022 | 04:32
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اتخذت نقابة المهن الموسيقية قرار بإيقاف الفنانة اللبنانية كارولينا كرم عن الغناء في مصر ومنع التعامل معها.

 

وتم إيقاف كارولينا كرم بسبب تهربها من سداد الرسوم النسبية، بعد إحياء حفل غنائي لـ "بيوتي سنتر شهير" من دون تصريح و دون تسديد الرسوم للنقابة، وسيتم فتح تحقيق معها خلال الفترة المقبلة.

 

ويعد هذا الإيقاف مؤقتا لحين حضورها التحقيق في نقابة الموسيقيين وسداد الرسوم ودفع الغرامة الموقعة عليها لمخالفة شروط العمل.

 

 
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من جانبه، قال رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية، منصور هندي، إن قرار وقف كارولينا كرم "جاء تنفيذا للوائح والقوانين الخاصة بنقابة المهن الموسيقية، والقانون ينص على أنه في حالة تهرب أحد المطربين سواء كان مصريا أو أجنبيا من دفع الرسوم النسبية للنقابة التي تحدد على حسب الأجر الذي يحصل عليه الفنان".

 

وكارولينا كرم، هي فنانة لبنانية ولدت في عام 1986، وشاركت في برنامج رقص النجوم، الذي يعتبر من أشهر برامج الرقص عالميًا، وله أكثر من نسخة على مستوى العالم، وقد فازت كارولينا ببطولة كأس الرقص اللاتيني عام 2011.

 

كما شاركت كارولينا كرم، في برنامج ديو المشاهير، وبرنامج "هيك منغني"، وقدمت عددا من الأغنيات باللغتين الفرنسية والإسبانية.

(فوشيا)

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