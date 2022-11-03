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فنون ومشاهير

بعد حذف مشاهدها في فيلم "الهيبة".. زينة مكي غاضبة: فكروني كومبارس (فيديو)

Lebanon 24
03-11-2022 | 04:34
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للمرة الأولى تحدثت الممثلة زينة مكي عن تفاصيل حذف مشاهدها من فيلم "الهيبة" وتقليص عددها، وهو الامر الذي عرضها لكثير من الانتقادات الساخرة عبر مواقع التواصل من قبل المتابعين كونها بطلة الفيلم وعدد مشاهدها قليلة جداً.

 

وفي مقابلة مع برنامج et بالعربي، اعربت زينة عن استيائها من الانتقادات الساخرة التي تعرضت لها بسبب هذا الموضوع، حتى ان البعض وصفها بـ"الكومبارس".

 

وعن حقيقة ما حصل، اكدت زينة انه بالفعل تم تقليص عدد مشاهدها في العمل بسبب امور تقنية ومن اجل المحافظة على الخط الاساسي للعمل، مشيرة الى انه تم التواصل بينها وبين المنتج صادق الصباح للحديث عن هذا الموضوع واكد لها ان ما حصل يعود لعدة اسباب بينها الشروط التي تفرضها السينما وغيرها.

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A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)


 
 
 

اما عن ان كان هذا الامر حصل معها على حساب مشاهد لبطل الفيلم الممثل تيم حسن، فنفت زينة هذا الامر مؤكدة ان كل ابطال العمل تم تقليص عدد مشاهدهم بمن فيهم تيم حسن ايضاً.

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